Arowana Cijena danas

Trenutačna cijena Arowana (ARW) danas je $ 0.06045, s promjenom od 13.43% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ARW u USD je $ 0.06045 po ARW.

Arowana trenutačno je na #4206 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 0.00, s količinom u optjecaju od 0.00 ARW. Tijekom posljednja 24 sata, ARW trgovao je između $ 0.05286 (niska) i $ 0.06799 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 10.64117077383144, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.000425025916068227.

U kratkoročnim performansama, ARW se kretao -0.50% u posljednjem satu i +48.27% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 58.76K.

Informacije o tržištu Arowana (ARW)

Poredak No.4206 Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) $ 58.76K$ 58.76K $ 58.76K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 30.23M$ 30.23M $ 30.23M Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Maksimalna količina 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Ukupna količina 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Stopa optjecaja 0.00% Javni blockchain ARB

Trenutačna tržišna kapitalizacija Arowana je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 58.76K. Količina u optjecaju ARW je 0.00, s ukupnom količinom od 500000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 30.23M.