Cijena AriaAI uživo danas je 0.08678 USD.ARIA tržišna kapitalizacija je 20,325,804.4494584 USD. Pratite ažuriranja cijene ARIA u USD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više!

AriaAI Logotip

AriaAI Cijena(ARIA)

1 ARIA u USD cijena uživo:

$0.08678
+7.50%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena AriaAI (ARIA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-20 13:38:37 (UTC+8)

AriaAI Cijena danas

Trenutačna cijena AriaAI (ARIA) danas je $ 0.08678, s promjenom od 7.50% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ARIA u USD je $ 0.08678 po ARIA.

AriaAI trenutačno je na #764 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 20.33M, s količinom u optjecaju od 234.22M ARIA. Tijekom posljednja 24 sata, ARIA trgovao je između $ 0.07834 (niska) i $ 0.08965 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.2461952287601809, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.03247204859891276.

U kratkoročnim performansama, ARIA se kretao +0.48% u posljednjem satu i -16.94% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 112.13K.

Informacije o tržištu AriaAI (ARIA)

No.764

$ 20.33M
$ 112.13K
$ 86.78M
234.22M
1,000,000,000
1,000,000,000
23.42%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija AriaAI je $ 20.33M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 112.13K. Količina u optjecaju ARIA je 234.22M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 86.78M.

AriaAI Povijest cijena USD

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.07834
24-satna najniža cijena
$ 0.08965
24-satna najviša cijena

$ 0.07834
$ 0.08965
$ 0.2461952287601809
$ 0.03247204859891276
+0.48%

+7.50%

-16.94%

-16.94%

AriaAI (ARIA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena AriaAI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0060544+7.50%
30 dana$ -0.07058-44.86%
60 dana$ -0.07494-46.34%
90 dana$ +0.03371+63.51%
AriaAI promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ARIA od $ +0.0060544 (+7.50%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

AriaAI 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.07058 (-44.86%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

AriaAI 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ARIA od $ -0.07494 (-46.34%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

AriaAI 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.03371 (+63.51%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena AriaAI (ARIA)?

Pogledajte AriaAI stranicu Povijest cijena sada.

Predviđanje cijena za AriaAI

AriaAI (ARIA) Predviđanje cijene za 2030. (za 5 godina)
Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za ARIA u 2030. je $ -- zajedno sa stopom rasta od 0.00%.
AriaAI (ARIA) Predviđanje cijene za 2040. (za 15 godina)

U 2040. godini, cijena AriaAI mogla bi potencijalno porasti za 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ --.

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

