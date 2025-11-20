AriaAI Cijena danas

Trenutačna cijena AriaAI (ARIA) danas je $ 0.08678, s promjenom od 7.50% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ARIA u USD je $ 0.08678 po ARIA.

AriaAI trenutačno je na #764 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 20.33M, s količinom u optjecaju od 234.22M ARIA. Tijekom posljednja 24 sata, ARIA trgovao je između $ 0.07834 (niska) i $ 0.08965 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.2461952287601809, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.03247204859891276.

U kratkoročnim performansama, ARIA se kretao +0.48% u posljednjem satu i -16.94% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 112.13K.

Informacije o tržištu AriaAI (ARIA)

Poredak No.764 Tržišna kapitalizacija $ 20.33M$ 20.33M $ 20.33M Obujam (24 sata) $ 112.13K$ 112.13K $ 112.13K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 86.78M$ 86.78M $ 86.78M Količina u optjecaju 234.22M 234.22M 234.22M Maksimalna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Stopa optjecaja 23.42% Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija AriaAI je $ 20.33M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 112.13K. Količina u optjecaju ARIA je 234.22M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 86.78M.