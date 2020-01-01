ARC (ARC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ARC (ARC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ARC (ARC) Informacije The $ARC utility token, deployed on Ethereum and expanding to Layer-2, enables access to governance, staking and participation in ARC’s AI ecosystem. With ARC, users can engage in an AI ecosystem built around high performance, privacy, and sustainable solutions. Službena web stranica: https://www.arc.ai/ Bijela knjiga: https://docs.google.com/document/d/1lAB5SGiv1Y0pXpj15yZkYy2bfIBvzsCHYc9XF316rA0/edit?usp=sharing Istraživač blokova: https://etherscan.io/address/0x672fdba7055bddfa8fd6bd45b1455ce5eb97f499 Kupi ARC odmah!

ARC (ARC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ARC (ARC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.52M $ 3.52M $ 3.52M Ukupna količina: $ 1.03B $ 1.03B $ 1.03B Količina u optjecaju: $ 1.03B $ 1.03B $ 1.03B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.52M $ 3.52M $ 3.52M Povijesni maksimum: $ 0.15 $ 0.15 $ 0.15 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.003415 $ 0.003415 $ 0.003415 Saznajte više o cijeni ARC (ARC)

Detaljna struktura tokena ARC(ARC) Detaljnije istražite kako se ARC tokeni izdaju, dodjeljuju i otključavaju. Ovaj odjeljak ističe ključne aspekte ekonomske strukture tokena: korisnost, poticaje i stjecanje prava. Overview AI Rig Complex (ARC) is an advanced AI agent framework developed in Rust, designed for modular, scalable, and high-performance AI development within blockchain environments. The ARC token is the native currency of the platform, facilitating ecosystem growth, incentivizing participation, and aligning community interests. Issuance Mechanism Initial Circulating Supply: 90% of the ARC token supply was made available and circulating from the start of the project. This is an unusually high initial float compared to most crypto projects, which often have extended vesting and gradual unlocks.

90% of the ARC token supply was made available and circulating from the start of the project. This is an unusually high initial float compared to most crypto projects, which often have extended vesting and gradual unlocks. Token Launcher Platform: ARC introduced a token launcher platform called ARC Forge, in partnership with Meteora and Jupiter. This platform is designed to facilitate new project launches and route liquidity through the ARC token, supporting ecosystem expansion and value accrual. Allocation Mechanism Allocation Category Initial % of Supply Notes Circulating 90% Available from launch; reflects a strong community and market focus Team/Reserves 10% (implied) Not explicitly detailed, but inferred from the high circulating ratio The allocation is designed to ensure fair distribution and strong community alignment, with the vast majority of tokens accessible to the market and users from the outset. Usage and Incentive Mechanism Ecosystem Utility: ARC tokens are used for transaction fees, governance, and as the primary medium of exchange within the ARC ecosystem.

ARC tokens are used for transaction fees, governance, and as the primary medium of exchange within the ARC ecosystem. Value Accrual: The ARC token accrues value as more projects launch via ARC Forge, with liquidity and utility routed through the token.

The ARC token accrues value as more projects launch via ARC Forge, with liquidity and utility routed through the token. Incentives: The high initial circulating supply and open access are intended to foster rapid adoption, community participation, and ecosystem growth. The ARC team filters for quality projects on ARC Forge, aiming to maintain high standards and sustainable value accrual. Locking Mechanism No Extended Locking: There is no evidence of a traditional vesting or long-term locking mechanism for the majority of the supply. The design choice to circulate 90% of tokens from the start minimizes the risk of large, scheduled unlocks impacting the market.

There is no evidence of a traditional vesting or long-term locking mechanism for the majority of the supply. The design choice to circulate 90% of tokens from the start minimizes the risk of large, scheduled unlocks impacting the market. Team/Reserve Locking: While not explicitly detailed, the remaining 10% may be reserved for the team, future development, or strategic initiatives, but specifics on lockup or vesting are not provided in available sources. Unlocking Time Immediate Unlock: 90% of the supply was unlocked and circulating at launch.

90% of the supply was unlocked and circulating at launch. No Scheduled Unlocks: There are no published schedules for future unlocks or vesting events, indicating a preference for immediate market-driven distribution and transparency. Strategic Implications and Considerations Market Confidence: The high initial float and transparent distribution have contributed to strong market performance and confidence in the ARC token.

The high initial float and transparent distribution have contributed to strong market performance and confidence in the ARC token. Ecosystem Growth: The ARC Forge platform is positioned to drive further adoption and utility, with a focus on quality over quantity in project launches.

The ARC Forge platform is positioned to drive further adoption and utility, with a focus on quality over quantity in project launches. Risk Profile: The absence of large, future unlocks reduces the risk of sudden supply shocks, but also means most tokens are already in circulation, limiting future incentive levers. Summary Table Mechanism Details Issuance 90% circulating at launch; ARC Forge for new project launches Allocation 90% circulating, 10% implied for team/reserves Usage/Incentives Transaction fees, governance, project launches, value accrual via ARC Forge Locking No extended locking for majority; possible team/reserve lockup (not detailed) Unlocking Immediate for 90%; no scheduled future unlocks Conclusion:

AI Rig Complex (ARC) employs a unique tokenomics model with a very high initial circulating supply, minimal vesting, and a focus on rapid ecosystem growth and community alignment. The ARC Forge platform further enhances utility and value accrual, while the lack of extended lockups or scheduled unlocks provides transparency and reduces supply-side risks. This approach is designed to foster trust, adoption, and sustainable development within the AI and web3 sectors.

ARC (ARC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ARC (ARC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ARC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ARC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ARC tokena, istražite ARC cijenu tokena uživo!

