Što je APED (APED)

$APED is more than just a classic meme token; it's a symbol of unity for all the apes within the Ethereum network. Apes are known for their strength and their ability to work together towards a common goal. This is precisely what $APED stands for, bringing together all the apes in the community to create something big, something that will stand the test of time.

APED (APED) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike APED (APED) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o APED opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti APED (APED)

APED u lokalnim valutama

APED Resurs

Za dublje razumijevanje APED, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o APED Koliko APED (APED) vrijedi danas? Cijena APED uživo u USD je 0.3036 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena APED u USD? $ 0.3036 . Kolika je tržišna kapitalizacija APED? Tržišna kapitalizacija za APED je $ 295.86K USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za APED? Količina u optjecaju za APED je 974.49K USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za APED? APED je postigao ATH cijenu od 15.828772100274763 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za APED? APED je vidio ATL cijenu od 0.13723383845829235 USD . Koliki je obujam trgovanja za APED? 24-satni obujam trgovanja za APED je $ 56.20K USD .

APED (APED) Važna ažuriranja industrije

Glavne novosti

