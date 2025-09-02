Više o APED

APED Cijena(APED)

1 APED u USD cijena uživo:

+0.23%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena APED (APED)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:00:02 (UTC+8)

APED (APED) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-1.43%

+0.23%

-16.28%

-16.28%

APED (APED) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.3036. Tijekom protekla 24 sata, APEDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.2979 i najviše cijene $ 0.3285, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena APED je $ 15.828772100274763, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.13723383845829235.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, APED se promijenio za -1.43% u posljednjih sat vremena, +0.23% u posljednjih 24 sata i -16.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu APED (APED)

No.2566

97.44%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija APED je $ 295.86K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 56.20K. Količina u optjecaju APED je 974.49K, s ukupnom količinom od 1000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 303.60K.

APED (APED) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena APED za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.000696+0.23%
30 dana$ -0.0714-19.04%
60 dana$ -0.0182-5.66%
90 dana$ -0.0324-9.65%
APED promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u APED od $ +0.000696 (+0.23%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

APED 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0714 (-19.04%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

APED 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u APED od $ -0.0182 (-5.66%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

APED 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0324 (-9.65%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena APED (APED)?

Pogledajte APED stranicu Povijest cijena sada.

Što je APED (APED)

$APED is more than just a classic meme token; it's a symbol of unity for all the apes within the Ethereum network. Apes are known for their strength and their ability to work together towards a common goal. This is precisely what $APED stands for, bringing together all the apes in the community to create something big, something that will stand the test of time.

APED dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje APED ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti APED dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o APED na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje APED učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

APED Predviđanje cijene (USD)

Koliko će APED (APED) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših APED (APED) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za APED.

Provjerite APED predviđanje cijene sada!

APED (APED) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike APED (APED) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o APED opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti APED (APED)

Tražiš kako kupiti APED? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti APED na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

APED u lokalnim valutama

APED Resurs

Za dublje razumijevanje APED, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena APED web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o APED

Koliko APED (APED) vrijedi danas?
Cijena APED uživo u USD je 0.3036 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena APED u USD?
Trenutačna cijena APED u USD je $ 0.3036. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija APED?
Tržišna kapitalizacija za APED je $ 295.86K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za APED?
Količina u optjecaju za APED je 974.49K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za APED?
APED je postigao ATH cijenu od 15.828772100274763 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za APED?
APED je vidio ATL cijenu od 0.13723383845829235 USD.
Koliki je obujam trgovanja za APED?
24-satni obujam trgovanja za APED je $ 56.20K USD.
Hoće li APED još narasti ove godine?
APED mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte APED predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:00:02 (UTC+8)

APED (APED) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

