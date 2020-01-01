APED (APED) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u APED (APED), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

APED (APED) Informacije $APED is more than just a classic meme token; it's a symbol of unity for all the apes within the Ethereum network. Apes are known for their strength and their ability to work together towards a common goal. This is precisely what $APED stands for, bringing together all the apes in the community to create something big, something that will stand the test of time. Službena web stranica: https://apedcto.com/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xe0151763455a8a021e64880c238ba1cff3787ff0 Kupi APED odmah!

APED (APED) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za APED (APED), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 281.63K $ 281.63K $ 281.63K Ukupna količina: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Količina u optjecaju: $ 974.49K $ 974.49K $ 974.49K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 289.00K $ 289.00K $ 289.00K Povijesni maksimum: $ 15.9361 $ 15.9361 $ 15.9361 Povijesni minimum: $ 0.13723383845829235 $ 0.13723383845829235 $ 0.13723383845829235 Trenutna cijena: $ 0.289 $ 0.289 $ 0.289 Saznajte više o cijeni APED (APED)

APED (APED) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike APED (APED) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj APED tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja APED tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku APED tokena, istražite APED cijenu tokena uživo!

Kako kupiti APED Jeste li zainteresirani za dodavanje APED (APED) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje APED, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati APED na MEXC-u odmah!

APED (APED) Povijest cijena Analiza povijesti cijena APED pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite APED povijest cijena odmah!

APED Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide APED? Naša APED stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte APED predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!