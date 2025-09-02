Više o AMI

Amnis Finance Logotip

Amnis Finance Cijena(AMI)

1 AMI u USD cijena uživo:

$0.05623
-0.79%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Amnis Finance (AMI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:33:40 (UTC+8)

Amnis Finance (AMI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.05526
24-satna najniža cijena
$ 0.06022
24-satna najviša cijena

$ 0.05526
$ 0.06022
$ 0.1417319144654527
$ 0.03606617548471026
-0.06%

-0.79%

-26.04%

-26.04%

Amnis Finance (AMI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.05628. Tijekom protekla 24 sata, AMItrgovalo je između najniže cijene $ 0.05526 i najviše cijene $ 0.06022, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AMI je $ 0.1417319144654527, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03606617548471026.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AMI se promijenio za -0.06% u posljednjih sat vremena, -0.79% u posljednjih 24 sata i -26.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Amnis Finance (AMI)

No.4235

$ 0.00
$ 59.71K
$ 56.28M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

APTOS

Trenutačna tržišna kapitalizacija Amnis Finance je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 59.71K. Količina u optjecaju AMI je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 56.28M.

Amnis Finance (AMI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Amnis Finance za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0004478-0.79%
30 dana$ -0.03778-40.17%
60 dana$ -0.05099-47.54%
90 dana$ -0.01992-26.15%
Amnis Finance promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u AMI od $ -0.0004478 (-0.79%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Amnis Finance 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.03778 (-40.17%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Amnis Finance 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AMI od $ -0.05099 (-47.54%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Amnis Finance 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.01992 (-26.15%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Amnis Finance (AMI)?

Pogledajte Amnis Finance stranicu Povijest cijena sada.

Što je Amnis Finance (AMI)

As a Top 1 Liquid Staking on Aptos, Amnis Finance introduces a secure and innovative liquid staking protocol that empowers APTOS users maximum returns on their APT tokens staked while unlocking their liquidity.

Amnis Finance dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Amnis Finance ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti AMI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Amnis Finance na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Amnis Finance učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Amnis Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Amnis Finance (AMI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Amnis Finance (AMI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Amnis Finance.

Provjerite Amnis Finance predviđanje cijene sada!

Amnis Finance (AMI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Amnis Finance (AMI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AMI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Amnis Finance (AMI)

Tražiš kako kupiti Amnis Finance? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Amnis Finance na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

AMI u lokalnim valutama

1 Amnis Finance(AMI) u VND
1,481.0082
1 Amnis Finance(AMI) u AUD
A$0.0855456
1 Amnis Finance(AMI) u GBP
0.0410844
1 Amnis Finance(AMI) u EUR
0.047838
1 Amnis Finance(AMI) u USD
$0.05628
1 Amnis Finance(AMI) u MYR
RM0.2375016
1 Amnis Finance(AMI) u TRY
2.3153592
1 Amnis Finance(AMI) u JPY
¥8.27316
1 Amnis Finance(AMI) u ARS
ARS$77.5206348
1 Amnis Finance(AMI) u RUB
4.5344796
1 Amnis Finance(AMI) u INR
4.9571424
1 Amnis Finance(AMI) u IDR
Rp922.6228032
1 Amnis Finance(AMI) u KRW
78.493716
1 Amnis Finance(AMI) u PHP
3.2169648
1 Amnis Finance(AMI) u EGP
￡E.2.7312684
1 Amnis Finance(AMI) u BRL
R$0.3061632
1 Amnis Finance(AMI) u CAD
C$0.0771036
1 Amnis Finance(AMI) u BDT
6.85209
1 Amnis Finance(AMI) u NGN
86.1866292
1 Amnis Finance(AMI) u COP
$226.0238568
1 Amnis Finance(AMI) u ZAR
R.0.9899652
1 Amnis Finance(AMI) u UAH
2.332806
1 Amnis Finance(AMI) u VES
Bs8.21688
1 Amnis Finance(AMI) u CLP
$54.47904
1 Amnis Finance(AMI) u PKR
Rs15.9745152
1 Amnis Finance(AMI) u KZT
30.3557436
1 Amnis Finance(AMI) u THB
฿1.8172812
1 Amnis Finance(AMI) u TWD
NT$1.7244192
1 Amnis Finance(AMI) u AED
د.إ0.2065476
1 Amnis Finance(AMI) u CHF
Fr0.045024
1 Amnis Finance(AMI) u HKD
HK$0.438984
1 Amnis Finance(AMI) u AMD
֏21.529914
1 Amnis Finance(AMI) u MAD
.د.م0.50652
1 Amnis Finance(AMI) u MXN
$1.049622
1 Amnis Finance(AMI) u SAR
ريال0.21105
1 Amnis Finance(AMI) u PLN
0.2048592
1 Amnis Finance(AMI) u RON
лв0.2436924
1 Amnis Finance(AMI) u SEK
kr0.5284692
1 Amnis Finance(AMI) u BGN
лв0.0939876
1 Amnis Finance(AMI) u HUF
Ft19.0068816
1 Amnis Finance(AMI) u CZK
1.1745636
1 Amnis Finance(AMI) u KWD
د.ك0.0171654
1 Amnis Finance(AMI) u ILS
0.188538
1 Amnis Finance(AMI) u AOA
Kz51.3031596
1 Amnis Finance(AMI) u BHD
.د.ب0.02121756
1 Amnis Finance(AMI) u BMD
$0.05628
1 Amnis Finance(AMI) u DKK
kr0.3585036
1 Amnis Finance(AMI) u HNL
L1.4750988
1 Amnis Finance(AMI) u MUR
2.577624
1 Amnis Finance(AMI) u NAD
$0.990528
1 Amnis Finance(AMI) u NOK
kr0.5622372
1 Amnis Finance(AMI) u NZD
$0.0951132
1 Amnis Finance(AMI) u PAB
B/.0.05628
1 Amnis Finance(AMI) u PGK
K0.2380644
1 Amnis Finance(AMI) u QAR
ر.ق0.205422
1 Amnis Finance(AMI) u RSD
дин.5.6353164

Amnis Finance Resurs

Za dublje razumijevanje Amnis Finance, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Amnis Finance web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Amnis Finance

Koliko Amnis Finance (AMI) vrijedi danas?
Cijena AMI uživo u USD je 0.05628 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AMI u USD?
Trenutačna cijena AMI u USD je $ 0.05628. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Amnis Finance?
Tržišna kapitalizacija za AMI je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AMI?
Količina u optjecaju za AMI je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AMI?
AMI je postigao ATH cijenu od 0.1417319144654527 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AMI?
AMI je vidio ATL cijenu od 0.03606617548471026 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AMI?
24-satni obujam trgovanja za AMI je $ 59.71K USD.
Hoće li AMI još narasti ove godine?
AMI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AMI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Amnis Finance (AMI) Važna ažuriranja industrije

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

AMI u USD kalkulator

Iznos

AMI
AMI
USD
USD

1 AMI = 0.05628 USD

Trgujte AMI

AMIUSDT
$0.05623
$0.05623$0.05623
-0.77%

