AMD Cijena danas

Trenutačna cijena AMD (AMDON) danas je $ 235.45, s promjenom od 1.93% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AMDON u USD je $ 235.45 po AMDON.

AMD trenutačno je na #1788 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1.83M, s količinom u optjecaju od 7.77K AMDON. Tijekom posljednja 24 sata, AMDON trgovao je između $ 220.26 (niska) i $ 236.13 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 549.3904061872133, dok je rekordna najniža cijena bila $ 149.93556428664579.

U kratkoročnim performansama, AMDON se kretao -0.20% u posljednjem satu i -9.01% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 101.65K.

Informacije o tržištu AMD (AMDON)

Poredak No.1788 Tržišna kapitalizacija $ 1.83M$ 1.83M $ 1.83M Obujam (24 sata) $ 101.65K$ 101.65K $ 101.65K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.83M$ 1.83M $ 1.83M Količina u optjecaju 7.77K 7.77K 7.77K Ukupna količina 7,769.22093236 7,769.22093236 7,769.22093236 Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija AMD je $ 1.83M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 101.65K. Količina u optjecaju AMDON je 7.77K, s ukupnom količinom od 7769.22093236. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.83M.