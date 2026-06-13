AMC Cijena danas

Trenutačna cijena AMC (AMC) danas je $ 0.00024933, s promjenom od 1.20% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AMC u USD je $ 0.00024933 po AMC.

AMC trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 247,194, s količinom u optjecaju od 1.00B AMC. Tijekom posljednja 24 sata, AMC trgovao je između $ 0.00023961 (niska) i $ 0.00025363 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.02844162, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00020736.

U kratkoročnim performansama, AMC se kretao +1.08% u posljednjem satu i +17.42% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 3.62K.

Informacije o tržištu AMC (AMC)

Tržišna kapitalizacija $ 247.19K$ 247.19K $ 247.19K Obujam (24 sata) $ 3.62K$ 3.62K $ 3.62K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 247.19K$ 247.19K $ 247.19K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija AMC je $ 247.19K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 3.62K. Količina u optjecaju AMC je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 247.19K.