AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) cijena u stvarnom vremenu je $ 1.8098. Tijekom protekla 24 sata, ALPINEtrgovalo je između najniže cijene $ 1.784 i najviše cijene $ 1.8949, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ALPINE je $ 11.475176858405153, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.5916579141562345.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ALPINE se promijenio za +0.14% u posljednjih sat vremena, +0.11% u posljednjih 24 sata i -1.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)
No.695
$ 33.88M
$ 33.88M$ 33.88M
$ 1.91M
$ 1.91M$ 1.91M
$ 72.39M
$ 72.39M$ 72.39M
18.72M
18.72M 18.72M
40,000,000
40,000,000 40,000,000
40,000,000
40,000,000 40,000,000
46.79%
BSC
Trenutačna tržišna kapitalizacija AlpineF1TeamFanToken je $ 33.88M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.91M. Količina u optjecaju ALPINE je 18.72M, s ukupnom količinom od 40000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 72.39M.
AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena AlpineF1TeamFanToken za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.001989
+0.11%
30 dana
$ +0.9709
+115.73%
60 dana
$ +1.1044
+156.56%
90 dana
$ +1.0024
+124.15%
AlpineF1TeamFanToken promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u ALPINE od $ +0.001989 (+0.11%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
AlpineF1TeamFanToken 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.9709 (+115.73%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
AlpineF1TeamFanToken 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ALPINE od $ +1.1044 (+156.56%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
AlpineF1TeamFanToken 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +1.0024 (+124.15%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)?
The Alpine F1® Team Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all BWT Alpine F1® Team supporters. The token empowers BWT Alpine F1® Team fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.
AlpineF1TeamFanToken dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje AlpineF1TeamFanToken ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti ALPINE dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o AlpineF1TeamFanToken na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje AlpineF1TeamFanToken učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
AlpineF1TeamFanToken Predviđanje cijene (USD)
Koliko će AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za AlpineF1TeamFanToken.
Razumijevanje tokenomike AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ALPINE opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)
Tražiš kako kupiti AlpineF1TeamFanToken? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti AlpineF1TeamFanToken na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
