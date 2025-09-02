Više o ALPINE

AlpineF1TeamFanToken Cijena(ALPINE)

1 ALPINE u USD cijena uživo:

Grafikon aktualnih cijena AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 04:58:04 (UTC+8)

AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.14%

+0.11%

-1.42%

-1.42%

AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) cijena u stvarnom vremenu je $ 1.8098. Tijekom protekla 24 sata, ALPINEtrgovalo je između najniže cijene $ 1.784 i najviše cijene $ 1.8949, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ALPINE je $ 11.475176858405153, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.5916579141562345.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ALPINE se promijenio za +0.14% u posljednjih sat vremena, +0.11% u posljednjih 24 sata i -1.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)

No.695

46.79%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija AlpineF1TeamFanToken je $ 33.88M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.91M. Količina u optjecaju ALPINE je 18.72M, s ukupnom količinom od 40000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 72.39M.

AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena AlpineF1TeamFanToken za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.001989+0.11%
30 dana$ +0.9709+115.73%
60 dana$ +1.1044+156.56%
90 dana$ +1.0024+124.15%
AlpineF1TeamFanToken promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ALPINE od $ +0.001989 (+0.11%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

AlpineF1TeamFanToken 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.9709 (+115.73%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

AlpineF1TeamFanToken 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ALPINE od $ +1.1044 (+156.56%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

AlpineF1TeamFanToken 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +1.0024 (+124.15%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)?

Pogledajte AlpineF1TeamFanToken stranicu Povijest cijena sada.

Što je AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)

The Alpine F1® Team Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all BWT Alpine F1® Team supporters. The token empowers BWT Alpine F1® Team fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.

AlpineF1TeamFanToken dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje AlpineF1TeamFanToken ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ALPINE dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o AlpineF1TeamFanToken na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje AlpineF1TeamFanToken učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

AlpineF1TeamFanToken Predviđanje cijene (USD)

Koliko će AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za AlpineF1TeamFanToken.

Provjerite AlpineF1TeamFanToken predviđanje cijene sada!

AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ALPINE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)

Tražiš kako kupiti AlpineF1TeamFanToken? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti AlpineF1TeamFanToken na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ALPINE u lokalnim valutama

AlpineF1TeamFanToken Resurs

Za dublje razumijevanje AlpineF1TeamFanToken, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena AlpineF1TeamFanToken web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o AlpineF1TeamFanToken

Koliko AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) vrijedi danas?
Cijena ALPINE uživo u USD je 1.8098 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ALPINE u USD?
Trenutačna cijena ALPINE u USD je $ 1.8098. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija AlpineF1TeamFanToken?
Tržišna kapitalizacija za ALPINE je $ 33.88M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ALPINE?
Količina u optjecaju za ALPINE je 18.72M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ALPINE?
ALPINE je postigao ATH cijenu od 11.475176858405153 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ALPINE?
ALPINE je vidio ATL cijenu od 0.5916579141562345 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ALPINE?
24-satni obujam trgovanja za ALPINE je $ 1.91M USD.
Hoće li ALPINE još narasti ove godine?
ALPINE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ALPINE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 04:58:04 (UTC+8)

AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) Važna ažuriranja industrije

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

