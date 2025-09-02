Project Ailey (ALE) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.5135. Tijekom protekla 24 sata, ALEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.5122 i najviše cijene $ 0.5144, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ALE je $ 0.5871473345118612, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.10889296506695555.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ALE se promijenio za -0.16% u posljednjih sat vremena, -0.11% u posljednjih 24 sata i -0.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Project Ailey (ALE)
No.231
$ 195.25M
$ 195.25M
$ 175.00K
$ 175.00K
$ 513.50M
$ 513.50M
380.24M
380.24M
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
38.02%
BSC
Trenutačna tržišna kapitalizacija Project Ailey je $ 195.25M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 175.00K. Količina u optjecaju ALE je 380.24M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 513.50M.
Project Ailey (ALE) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Project Ailey za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.000566
-0.11%
30 dana
$ -0.0199
-3.74%
60 dana
$ -0.0327
-5.99%
90 dana
$ -0.0556
-9.77%
Project Ailey promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u ALE od $ -0.000566 (-0.11%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Project Ailey 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0199 (-3.74%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Project Ailey 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ALE od $ -0.0327 (-5.99%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Project Ailey 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0556 (-9.77%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Project Ailey (ALE)?
Project Ailey is the first AI-powered Primary Agent, offering limitless possibilities across gaming, movies, and the metaverse. Ailey is a dynamic, personalized character with her own personality, living in the Aileyverse. Powered by on-device SLM, she provides hyper-personalized services and interacts with users through a human-like presence. The $ALE token drives the Aileyverse ecosystem, enabling item purchases, cosmetic upgrades, NFT transactions, and rewards. Users can customize Ailey’s appearance and participate in events, earning $ALE tokens to enhance engagement and drive ecosystem growth.
Project Ailey Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Project Ailey (ALE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Project Ailey (ALE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Project Ailey.
Razumijevanje tokenomike Project Ailey (ALE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ALE opsežnoj tokenomici tokena odmah!
