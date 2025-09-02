Više o ALE

ALE Informacije o cijeni

ALE Bijela knjiga

ALE Službena web stranica

ALE Tokenomija

ALE Prognoza cijena

ALE Povijest

Vodič za kupnju ALE

Konverter ALE u fiducijarnu valutu

ALE Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Project Ailey Logotip

Project Ailey Cijena(ALE)

1 ALE u USD cijena uživo:

$0.5137
$0.5137$0.5137
-0.11%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Project Ailey (ALE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:16:08 (UTC+8)

Project Ailey (ALE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.5122
$ 0.5122$ 0.5122
24-satna najniža cijena
$ 0.5144
$ 0.5144$ 0.5144
24-satna najviša cijena

$ 0.5122
$ 0.5122$ 0.5122

$ 0.5144
$ 0.5144$ 0.5144

$ 0.5871473345118612
$ 0.5871473345118612$ 0.5871473345118612

$ 0.10889296506695555
$ 0.10889296506695555$ 0.10889296506695555

-0.16%

-0.11%

-0.16%

-0.16%

Project Ailey (ALE) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.5135. Tijekom protekla 24 sata, ALEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.5122 i najviše cijene $ 0.5144, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ALE je $ 0.5871473345118612, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.10889296506695555.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ALE se promijenio za -0.16% u posljednjih sat vremena, -0.11% u posljednjih 24 sata i -0.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Project Ailey (ALE)

No.231

$ 195.25M
$ 195.25M$ 195.25M

$ 175.00K
$ 175.00K$ 175.00K

$ 513.50M
$ 513.50M$ 513.50M

380.24M
380.24M 380.24M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

38.02%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Project Ailey je $ 195.25M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 175.00K. Količina u optjecaju ALE je 380.24M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 513.50M.

Project Ailey (ALE) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Project Ailey za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000566-0.11%
30 dana$ -0.0199-3.74%
60 dana$ -0.0327-5.99%
90 dana$ -0.0556-9.77%
Project Ailey promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ALE od $ -0.000566 (-0.11%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Project Ailey 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0199 (-3.74%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Project Ailey 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ALE od $ -0.0327 (-5.99%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Project Ailey 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0556 (-9.77%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Project Ailey (ALE)?

Pogledajte Project Ailey stranicu Povijest cijena sada.

Što je Project Ailey (ALE)

Project Ailey is the first AI-powered Primary Agent, offering limitless possibilities across gaming, movies, and the metaverse. Ailey is a dynamic, personalized character with her own personality, living in the Aileyverse. Powered by on-device SLM, she provides hyper-personalized services and interacts with users through a human-like presence. The $ALE token drives the Aileyverse ecosystem, enabling item purchases, cosmetic upgrades, NFT transactions, and rewards. Users can customize Ailey’s appearance and participate in events, earning $ALE tokens to enhance engagement and drive ecosystem growth.

Project Ailey dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Project Ailey ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ALE dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Project Ailey na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Project Ailey učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Project Ailey Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Project Ailey (ALE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Project Ailey (ALE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Project Ailey.

Provjerite Project Ailey predviđanje cijene sada!

Project Ailey (ALE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Project Ailey (ALE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ALE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Project Ailey (ALE)

Tražiš kako kupiti Project Ailey? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Project Ailey na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ALE u lokalnim valutama

1 Project Ailey(ALE) u VND
13,512.7525
1 Project Ailey(ALE) u AUD
A$0.78052
1 Project Ailey(ALE) u GBP
0.374855
1 Project Ailey(ALE) u EUR
0.436475
1 Project Ailey(ALE) u USD
$0.5135
1 Project Ailey(ALE) u MYR
RM2.16697
1 Project Ailey(ALE) u TRY
21.130525
1 Project Ailey(ALE) u JPY
¥75.4845
1 Project Ailey(ALE) u ARS
ARS$707.300035
1 Project Ailey(ALE) u RUB
41.372695
1 Project Ailey(ALE) u INR
45.188
1 Project Ailey(ALE) u IDR
Rp8,418.03144
1 Project Ailey(ALE) u KRW
716.17845
1 Project Ailey(ALE) u PHP
29.33112
1 Project Ailey(ALE) u EGP
￡E.24.920155
1 Project Ailey(ALE) u BRL
R$2.79344
1 Project Ailey(ALE) u CAD
C$0.703495
1 Project Ailey(ALE) u BDT
62.405655
1 Project Ailey(ALE) u NGN
786.368765
1 Project Ailey(ALE) u COP
$2,062.24681
1 Project Ailey(ALE) u ZAR
R.9.042735
1 Project Ailey(ALE) u UAH
21.243495
1 Project Ailey(ALE) u VES
Bs74.971
1 Project Ailey(ALE) u CLP
$498.095
1 Project Ailey(ALE) u PKR
Rs145.50536
1 Project Ailey(ALE) u KZT
276.370835
1 Project Ailey(ALE) u THB
฿16.580915
1 Project Ailey(ALE) u TWD
NT$15.728505
1 Project Ailey(ALE) u AED
د.إ1.884545
1 Project Ailey(ALE) u CHF
Fr0.4108
1 Project Ailey(ALE) u HKD
HK$4.000165
1 Project Ailey(ALE) u AMD
֏196.29051
1 Project Ailey(ALE) u MAD
.د.م4.61123
1 Project Ailey(ALE) u MXN
$9.576775
1 Project Ailey(ALE) u SAR
ريال1.925625
1 Project Ailey(ALE) u PLN
1.864005
1 Project Ailey(ALE) u RON
лв2.223455
1 Project Ailey(ALE) u SEK
kr4.821765
1 Project Ailey(ALE) u BGN
лв0.857545
1 Project Ailey(ALE) u HUF
Ft173.301115
1 Project Ailey(ALE) u CZK
10.706475
1 Project Ailey(ALE) u KWD
د.ك0.1566175
1 Project Ailey(ALE) u ILS
1.720225
1 Project Ailey(ALE) u AOA
Kz468.091195
1 Project Ailey(ALE) u BHD
.د.ب0.193076
1 Project Ailey(ALE) u BMD
$0.5135
1 Project Ailey(ALE) u DKK
kr3.270995
1 Project Ailey(ALE) u HNL
L13.43316
1 Project Ailey(ALE) u MUR
23.5183
1 Project Ailey(ALE) u NAD
$9.01706
1 Project Ailey(ALE) u NOK
kr5.129865
1 Project Ailey(ALE) u NZD
$0.867815
1 Project Ailey(ALE) u PAB
B/.0.5135
1 Project Ailey(ALE) u PGK
K2.172105
1 Project Ailey(ALE) u QAR
ر.ق1.86914
1 Project Ailey(ALE) u RSD
дин.51.37054

Project Ailey Resurs

Za dublje razumijevanje Project Ailey, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Project Ailey web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Project Ailey

Koliko Project Ailey (ALE) vrijedi danas?
Cijena ALE uživo u USD je 0.5135 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ALE u USD?
Trenutačna cijena ALE u USD je $ 0.5135. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Project Ailey?
Tržišna kapitalizacija za ALE je $ 195.25M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ALE?
Količina u optjecaju za ALE je 380.24M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ALE?
ALE je postigao ATH cijenu od 0.5871473345118612 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ALE?
ALE je vidio ATL cijenu od 0.10889296506695555 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ALE?
24-satni obujam trgovanja za ALE je $ 175.00K USD.
Hoće li ALE još narasti ove godine?
ALE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ALE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:16:08 (UTC+8)

Project Ailey (ALE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

ALE u USD kalkulator

Iznos

ALE
ALE
USD
USD

1 ALE = 0.5135 USD

Trgujte ALE

ALEUSDT
$0.5137
$0.5137$0.5137
-0.11%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine