Project Ailey (ALE) Informacije Project Ailey is the first AI-powered Primary Agent, offering limitless possibilities across gaming, movies, and the metaverse. Ailey is a dynamic, personalized character with her own personality, living in the Aileyverse. Powered by on-device SLM, she provides hyper-personalized services and interacts with users through a human-like presence. The $ALE token drives the Aileyverse ecosystem, enabling item purchases, cosmetic upgrades, NFT transactions, and rewards. Users can customize Ailey’s appearance and participate in events, earning $ALE tokens to enhance engagement and drive ecosystem growth. Službena web stranica: https://myailey.com/ Bijela knjiga: https://project-ailey.gitbook.io/project-ailey Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x9dCE13E71B11eb5Df66ca269bD657696587Fd4E2 Kupi ALE odmah!

Project Ailey (ALE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Project Ailey (ALE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 196.36M $ 196.36M $ 196.36M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 380.24M $ 380.24M $ 380.24M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 516.40M $ 516.40M $ 516.40M Povijesni maksimum: $ 0.5873 $ 0.5873 $ 0.5873 Povijesni minimum: $ 0.10889296506695555 $ 0.10889296506695555 $ 0.10889296506695555 Trenutna cijena: $ 0.5164 $ 0.5164 $ 0.5164 Saznajte više o cijeni Project Ailey (ALE)

Project Ailey (ALE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Project Ailey (ALE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ALE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ALE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ALE tokena, istražite ALE cijenu tokena uživo!

Kako kupiti ALE Jeste li zainteresirani za dodavanje Project Ailey (ALE) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje ALE, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati ALE na MEXC-u odmah!

Project Ailey (ALE) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ALE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ALE povijest cijena odmah!

ALE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ALE? Naša ALE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ALE predviđanje cijene tokena odmah!

