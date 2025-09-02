Solidus Ai Tech (AITECH) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.03041
$ 0.03041$ 0.03041
24-satna najniža cijena
$ 0.03384
$ 0.03384$ 0.03384
24-satna najviša cijena
$ 0.03041
$ 0.03041$ 0.03041
$ 0.03384
$ 0.03384$ 0.03384
$ 0.49763528365825555
$ 0.49763528365825555$ 0.49763528365825555
$ 0.012467981829482607
$ 0.012467981829482607$ 0.012467981829482607
-0.64%
+0.54%
-10.19%
-10.19%
Solidus Ai Tech (AITECH) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.03121. Tijekom protekla 24 sata, AITECHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03041 i najviše cijene $ 0.03384, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AITECH je $ 0.49763528365825555, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.012467981829482607.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AITECH se promijenio za -0.64% u posljednjih sat vremena, +0.54% u posljednjih 24 sata i -10.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Solidus Ai Tech (AITECH)
No.560
$ 48.88M
$ 48.88M$ 48.88M
$ 1.72M
$ 1.72M$ 1.72M
$ 62.42M
$ 62.42M$ 62.42M
1.57B
1.57B 1.57B
2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000
1,987,484,352
1,987,484,352 1,987,484,352
78.31%
BSC
Trenutačna tržišna kapitalizacija Solidus Ai Tech je $ 48.88M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.72M. Količina u optjecaju AITECH je 1.57B, s ukupnom količinom od 1987484352. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 62.42M.
Solidus Ai Tech (AITECH) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Solidus Ai Tech za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.0001676
+0.54%
30 dana
$ -0.00514
-14.15%
60 dana
$ -0.01217
-28.06%
90 dana
$ -0.01912
-37.99%
Solidus Ai Tech promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u AITECH od $ +0.0001676 (+0.54%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Solidus Ai Tech 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00514 (-14.15%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Solidus Ai Tech 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AITECH od $ -0.01217 (-28.06%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Solidus Ai Tech 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.01912 (-37.99%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Solidus Ai Tech (AITECH)?
Solidus has built an eco-friendly High-Performance Computing (HPC) Data Centre spanning 8,000 sqft in Europe. $AITECH is the world’s first deflationary AI infrastructure utility token, facilitating access to the Artificial Intelligence, GPU Marketplace & Launchpad.
GPU Marketplace:
Access high-performance GPUs for any task, from smooth cloud gaming to complex AI projects. Rent exactly what you need, for as long as you need it, on the secure, user-friendly platform. No upfront costs, just powerful processing power at competitive rates.
AI Marketplace:
Discover impactful AI Tools to automate day-to-day business and personal activities on the user-friendly marketplace. Categorized into 3 solutions: Foundational AI Models, AI Agents & Standalone AI Solutions.
AITECH Pad Launchpad:
Gateway to seed, private & public rounds for premium early-stage projects with a strong focus on AI and infrastructure projects that will become potential clients of the services offered on the AI & GPU Marketplaces. $AITECH stakers gain tiered access, allowing them to participate in these high-potential project launches on the launchpad.
$AITECH token powers the Solidus AI Tech ecosystem, enabling seamless service procurement. Conventional payment methods are accepted, with fiat currency transactions seamlessly converted to $AITECH on the Blockchain.
Following the unlimited burn mechanism, a percentage of AITECH tokens used for purchasing services will be systematically burnt out of the supply.
Solidus Ai Tech dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Solidus Ai Tech ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti AITECH dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Solidus Ai Tech na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Solidus Ai Tech učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Solidus Ai Tech Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Solidus Ai Tech (AITECH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Solidus Ai Tech (AITECH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Solidus Ai Tech.
Razumijevanje tokenomike Solidus Ai Tech (AITECH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AITECH opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Solidus Ai Tech (AITECH)
Tražiš kako kupiti Solidus Ai Tech? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Solidus Ai Tech na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.