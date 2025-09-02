Više o AITECH

AITECH Informacije o cijeni

AITECH Bijela knjiga

AITECH Službena web stranica

AITECH Tokenomija

AITECH Prognoza cijena

AITECH Povijest

Vodič za kupnju AITECH

Konverter AITECH u fiducijarnu valutu

AITECH Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Solidus Ai Tech Logotip

Solidus Ai Tech Cijena(AITECH)

1 AITECH u USD cijena uživo:

$0.03121
$0.03121$0.03121
+0.54%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Solidus Ai Tech (AITECH)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 04:56:56 (UTC+8)

Solidus Ai Tech (AITECH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.03041
$ 0.03041$ 0.03041
24-satna najniža cijena
$ 0.03384
$ 0.03384$ 0.03384
24-satna najviša cijena

$ 0.03041
$ 0.03041$ 0.03041

$ 0.03384
$ 0.03384$ 0.03384

$ 0.49763528365825555
$ 0.49763528365825555$ 0.49763528365825555

$ 0.012467981829482607
$ 0.012467981829482607$ 0.012467981829482607

-0.64%

+0.54%

-10.19%

-10.19%

Solidus Ai Tech (AITECH) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.03121. Tijekom protekla 24 sata, AITECHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03041 i najviše cijene $ 0.03384, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AITECH je $ 0.49763528365825555, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.012467981829482607.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AITECH se promijenio za -0.64% u posljednjih sat vremena, +0.54% u posljednjih 24 sata i -10.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Solidus Ai Tech (AITECH)

No.560

$ 48.88M
$ 48.88M$ 48.88M

$ 1.72M
$ 1.72M$ 1.72M

$ 62.42M
$ 62.42M$ 62.42M

1.57B
1.57B 1.57B

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

1,987,484,352
1,987,484,352 1,987,484,352

78.31%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Solidus Ai Tech je $ 48.88M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.72M. Količina u optjecaju AITECH je 1.57B, s ukupnom količinom od 1987484352. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 62.42M.

Solidus Ai Tech (AITECH) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Solidus Ai Tech za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0001676+0.54%
30 dana$ -0.00514-14.15%
60 dana$ -0.01217-28.06%
90 dana$ -0.01912-37.99%
Solidus Ai Tech promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u AITECH od $ +0.0001676 (+0.54%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Solidus Ai Tech 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00514 (-14.15%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Solidus Ai Tech 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AITECH od $ -0.01217 (-28.06%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Solidus Ai Tech 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.01912 (-37.99%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Solidus Ai Tech (AITECH)?

Pogledajte Solidus Ai Tech stranicu Povijest cijena sada.

Što je Solidus Ai Tech (AITECH)

Solidus has built an eco-friendly High-Performance Computing (HPC) Data Centre spanning 8,000 sqft in Europe. $AITECH is the world’s first deflationary AI infrastructure utility token, facilitating access to the Artificial Intelligence, GPU Marketplace & Launchpad. GPU Marketplace: Access high-performance GPUs for any task, from smooth cloud gaming to complex AI projects. Rent exactly what you need, for as long as you need it, on the secure, user-friendly platform. No upfront costs, just powerful processing power at competitive rates. AI Marketplace: Discover impactful AI Tools to automate day-to-day business and personal activities on the user-friendly marketplace. Categorized into 3 solutions: Foundational AI Models, AI Agents & Standalone AI Solutions. AITECH Pad Launchpad: Gateway to seed, private & public rounds for premium early-stage projects with a strong focus on AI and infrastructure projects that will become potential clients of the services offered on the AI & GPU Marketplaces. $AITECH stakers gain tiered access, allowing them to participate in these high-potential project launches on the launchpad. $AITECH token powers the Solidus AI Tech ecosystem, enabling seamless service procurement. Conventional payment methods are accepted, with fiat currency transactions seamlessly converted to $AITECH on the Blockchain. Following the unlimited burn mechanism, a percentage of AITECH tokens used for purchasing services will be systematically burnt out of the supply.

Solidus Ai Tech dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Solidus Ai Tech ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti AITECH dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Solidus Ai Tech na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Solidus Ai Tech učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Solidus Ai Tech Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Solidus Ai Tech (AITECH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Solidus Ai Tech (AITECH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Solidus Ai Tech.

Provjerite Solidus Ai Tech predviđanje cijene sada!

Solidus Ai Tech (AITECH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Solidus Ai Tech (AITECH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AITECH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Solidus Ai Tech (AITECH)

Tražiš kako kupiti Solidus Ai Tech? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Solidus Ai Tech na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

AITECH u lokalnim valutama

1 Solidus Ai Tech(AITECH) u VND
821.29115
1 Solidus Ai Tech(AITECH) u AUD
A$0.0474392
1 Solidus Ai Tech(AITECH) u GBP
0.0227833
1 Solidus Ai Tech(AITECH) u EUR
0.0265285
1 Solidus Ai Tech(AITECH) u USD
$0.03121
1 Solidus Ai Tech(AITECH) u MYR
RM0.1317062
1 Solidus Ai Tech(AITECH) u TRY
1.2836673
1 Solidus Ai Tech(AITECH) u JPY
¥4.58787
1 Solidus Ai Tech(AITECH) u ARS
ARS$42.9889661
1 Solidus Ai Tech(AITECH) u RUB
2.5142776
1 Solidus Ai Tech(AITECH) u INR
2.7461679
1 Solidus Ai Tech(AITECH) u IDR
Rp511.6392624
1 Solidus Ai Tech(AITECH) u KRW
43.4677275
1 Solidus Ai Tech(AITECH) u PHP
1.7814668
1 Solidus Ai Tech(AITECH) u EGP
￡E.1.5146213
1 Solidus Ai Tech(AITECH) u BRL
R$0.1694703
1 Solidus Ai Tech(AITECH) u CAD
C$0.0427577
1 Solidus Ai Tech(AITECH) u BDT
3.7929513
1 Solidus Ai Tech(AITECH) u NGN
47.7946819
1 Solidus Ai Tech(AITECH) u COP
$125.3412326
1 Solidus Ai Tech(AITECH) u ZAR
R.0.5496081
1 Solidus Ai Tech(AITECH) u UAH
1.2911577
1 Solidus Ai Tech(AITECH) u VES
Bs4.55666
1 Solidus Ai Tech(AITECH) u CLP
$30.18007
1 Solidus Ai Tech(AITECH) u PKR
Rs8.8436656
1 Solidus Ai Tech(AITECH) u KZT
16.7975341
1 Solidus Ai Tech(AITECH) u THB
฿1.0083951
1 Solidus Ai Tech(AITECH) u TWD
NT$0.9556502
1 Solidus Ai Tech(AITECH) u AED
د.إ0.1145407
1 Solidus Ai Tech(AITECH) u CHF
Fr0.024968
1 Solidus Ai Tech(AITECH) u HKD
HK$0.2431259
1 Solidus Ai Tech(AITECH) u AMD
֏11.9166022
1 Solidus Ai Tech(AITECH) u MAD
.د.م0.2802658
1 Solidus Ai Tech(AITECH) u MXN
$0.5817544
1 Solidus Ai Tech(AITECH) u SAR
ريال0.1170375
1 Solidus Ai Tech(AITECH) u PLN
0.1132923
1 Solidus Ai Tech(AITECH) u RON
лв0.1351393
1 Solidus Ai Tech(AITECH) u SEK
kr0.2930619
1 Solidus Ai Tech(AITECH) u BGN
лв0.0518086
1 Solidus Ai Tech(AITECH) u HUF
Ft10.5330629
1 Solidus Ai Tech(AITECH) u CZK
0.6507285
1 Solidus Ai Tech(AITECH) u KWD
د.ك0.00951905
1 Solidus Ai Tech(AITECH) u ILS
0.1045535
1 Solidus Ai Tech(AITECH) u AOA
Kz28.4500997
1 Solidus Ai Tech(AITECH) u BHD
.د.ب0.01173496
1 Solidus Ai Tech(AITECH) u BMD
$0.03121
1 Solidus Ai Tech(AITECH) u DKK
kr0.1988077
1 Solidus Ai Tech(AITECH) u HNL
L0.8164536
1 Solidus Ai Tech(AITECH) u MUR
1.429418
1 Solidus Ai Tech(AITECH) u NAD
$0.5480476
1 Solidus Ai Tech(AITECH) u NOK
kr0.3117879
1 Solidus Ai Tech(AITECH) u NZD
$0.0527449
1 Solidus Ai Tech(AITECH) u PAB
B/.0.03121
1 Solidus Ai Tech(AITECH) u PGK
K0.1320183
1 Solidus Ai Tech(AITECH) u QAR
ر.ق0.1136044
1 Solidus Ai Tech(AITECH) u RSD
дин.3.1222484

Solidus Ai Tech Resurs

Za dublje razumijevanje Solidus Ai Tech, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Solidus Ai Tech web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Solidus Ai Tech

Koliko Solidus Ai Tech (AITECH) vrijedi danas?
Cijena AITECH uživo u USD je 0.03121 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AITECH u USD?
Trenutačna cijena AITECH u USD je $ 0.03121. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Solidus Ai Tech?
Tržišna kapitalizacija za AITECH je $ 48.88M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AITECH?
Količina u optjecaju za AITECH je 1.57B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AITECH?
AITECH je postigao ATH cijenu od 0.49763528365825555 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AITECH?
AITECH je vidio ATL cijenu od 0.012467981829482607 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AITECH?
24-satni obujam trgovanja za AITECH je $ 1.72M USD.
Hoće li AITECH još narasti ove godine?
AITECH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AITECH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 04:56:56 (UTC+8)

Solidus Ai Tech (AITECH) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

AITECH u USD kalkulator

Iznos

AITECH
AITECH
USD
USD

1 AITECH = 0.03121 USD

Trgujte AITECH

AITECHUSDT
$0.03121
$0.03121$0.03121
+0.48%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine