Solidus Ai Tech (AITECH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Solidus Ai Tech (AITECH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Solidus Ai Tech (AITECH) Informacije Solidus has built an eco-friendly High-Performance Computing (HPC) Data Centre spanning 8,000 sqft in Europe. $AITECH is the world’s first deflationary AI infrastructure utility token, facilitating access to the Artificial Intelligence, GPU Marketplace & Launchpad. GPU Marketplace: Access high-performance GPUs for any task, from smooth cloud gaming to complex AI projects. Rent exactly what you need, for as long as you need it, on the secure, user-friendly platform. No upfront costs, just powerful processing power at competitive rates. AI Marketplace: Discover impactful AI Tools to automate day-to-day business and personal activities on the user-friendly marketplace. Categorized into 3 solutions: Foundational AI Models, AI Agents & Standalone AI Solutions. AITECH Pad Launchpad: Gateway to seed, private & public rounds for premium early-stage projects with a strong focus on AI and infrastructure projects that will become potential clients of the services offered on the AI & GPU Marketplaces. $AITECH stakers gain tiered access, allowing them to participate in these high-potential project launches on the launchpad. $AITECH token powers the Solidus AI Tech ecosystem, enabling seamless service procurement. Conventional payment methods are accepted, with fiat currency transactions seamlessly converted to $AITECH on the Blockchain. Following the unlimited burn mechanism, a percentage of AITECH tokens used for purchasing services will be systematically burnt out of the supply. Službena web stranica: https://aitech.io Bijela knjiga: https://docs.aitech.io Istraživač blokova: https://solscan.io/token/FUW4poh6s7uychceF8u1mo7NS65vzjX5vmS7Yi7GYQnz Kupi AITECH odmah!

Solidus Ai Tech (AITECH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Solidus Ai Tech (AITECH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 47.55M $ 47.55M $ 47.55M Ukupna količina: $ 1.99B $ 1.99B $ 1.99B Količina u optjecaju: $ 1.57B $ 1.57B $ 1.57B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 60.72M $ 60.72M $ 60.72M Povijesni maksimum: $ 0.5 $ 0.5 $ 0.5 Povijesni minimum: $ 0.012467981829482607 $ 0.012467981829482607 $ 0.012467981829482607 Trenutna cijena: $ 0.03036 $ 0.03036 $ 0.03036 Saznajte više o cijeni Solidus Ai Tech (AITECH)

Solidus Ai Tech (AITECH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Solidus Ai Tech (AITECH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AITECH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AITECH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AITECH tokena, istražite AITECH cijenu tokena uživo!

Kako kupiti AITECH Jeste li zainteresirani za dodavanje Solidus Ai Tech (AITECH) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje AITECH, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati AITECH na MEXC-u odmah!

Solidus Ai Tech (AITECH) Povijest cijena Analiza povijesti cijena AITECH pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite AITECH povijest cijena odmah!

AITECH Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide AITECH? Naša AITECH stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte AITECH predviđanje cijene tokena odmah!

