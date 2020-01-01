Infinity Ground (AIN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Infinity Ground (AIN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Infinity Ground (AIN) Informacije Infinity Ground is the leading Blockchain Infrastructure for Vibe Coders, creating an agent-driven development environment free from centralized limitations. Built on three core pillars: the First Decentralized Agentic IDE enabling anyone to build DApps—games, social apps, DeFi applications—without coding, using only natural language; an AI App Store for publishing and monetizing creations; and ING Network, a scalable public chain designed specifically for vibe coders. Službena web stranica: https://www.infinityg.ai/ Bijela knjiga: https://infinity-ground.gitbook.io/whitepaper Istraživač blokova: https://bscscan.com/address/0x9558a9254890B2A8B057a789F413631B9084f4a3#code Kupi AIN odmah!

Infinity Ground (AIN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Infinity Ground (AIN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 18.46M $ 18.46M $ 18.46M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 185.30M $ 185.30M $ 185.30M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 99.60M $ 99.60M $ 99.60M Povijesni maksimum: $ 0.21594 $ 0.21594 $ 0.21594 Povijesni minimum: $ 0.022426215747106595 $ 0.022426215747106595 $ 0.022426215747106595 Trenutna cijena: $ 0.0996 $ 0.0996 $ 0.0996 Saznajte više o cijeni Infinity Ground (AIN)

Infinity Ground (AIN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Infinity Ground (AIN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AIN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AIN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AIN tokena, istražite AIN cijenu tokena uživo!

Kako kupiti AIN Jeste li zainteresirani za dodavanje Infinity Ground (AIN) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje AIN, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati AIN na MEXC-u odmah!

Infinity Ground (AIN) Povijest cijena Analiza povijesti cijena AIN pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite AIN povijest cijena odmah!

AIN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide AIN? Naša AIN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte AIN predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!