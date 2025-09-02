Aeternity (AE) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.004269. Tijekom protekla 24 sata, AEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.004063 i najviše cijene $ 0.004612, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AE je $ 5.855889797210693, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00380538834773184.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AE se promijenio za +0.54% u posljednjih sat vremena, -0.89% u posljednjih 24 sata i +8.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Aeternity (AE)
Trenutačna tržišna kapitalizacija Aeternity je $ 1.64M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 54.57K. Količina u optjecaju AE je 385.11M, s ukupnom količinom od 396262883.69932. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.29M.
Aeternity (AE) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Aeternity za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00003877
-0.89%
30 dana
$ -0.001231
-22.39%
60 dana
$ -0.002863
-40.15%
90 dana
$ -0.006973
-62.03%
Aeternity promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u AE od $ -0.00003877 (-0.89%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Aeternity 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.001231 (-22.39%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Aeternity 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AE od $ -0.002863 (-40.15%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Aeternity 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.006973 (-62.03%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Aeternity (AE)?
Founded in 2016, æternity is an open-source, blockchain-based distributed computing platform that builds on decentralized cryptographic P2P technology. Designed to deliver unmatched productivity, transparent governance, and global scalability, æternity offers blockchain technology with a consensus mechanism that is as efficient and cost-effective as possible. æternity's unique state channel design enables the off-chain verification of data and smart contracts, allowing for all transactions to be independent of each other, thereby increasing transaction speed and scalability while also ensuring increased privacy. æternity’s underlying value token is the AE token, which can be transferred between members and is used to compensate participant nodes for any number of computations performed. All AE token users are allowed to participate in the governance of the aeternity blockchain through a voting process, weighted by the number of tokens each user holds.
Aeternity Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Aeternity (AE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Aeternity (AE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Aeternity.
Razumijevanje tokenomike Aeternity (AE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AE opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Aeternity (AE)
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.