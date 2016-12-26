Aeternity (AE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Aeternity (AE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Aeternity (AE) Informacije Founded in 2016, æternity is an open-source, blockchain-based distributed computing platform that builds on decentralized cryptographic P2P technology. Designed to deliver unmatched productivity, transparent governance, and global scalability, æternity offers blockchain technology with a consensus mechanism that is as efficient and cost-effective as possible. æternity's unique state channel design enables the off-chain verification of data and smart contracts, allowing for all transactions to be independent of each other, thereby increasing transaction speed and scalability while also ensuring increased privacy. æternity’s underlying value token is the AE token, which can be transferred between members and is used to compensate participant nodes for any number of computations performed. All AE token users are allowed to participate in the governance of the aeternity blockchain through a voting process, weighted by the number of tokens each user holds. Službena web stranica: https://www.aeternity.com/ Bijela knjiga: https://github.com/aeternity/protocol Istraživač blokova: https://www.aeknow.org/ Kupi AE odmah!

Aeternity (AE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Aeternity (AE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M Ukupna količina: $ 396.26M $ 396.26M $ 396.26M Količina u optjecaju: $ 385.11M $ 385.11M $ 385.11M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.25M $ 2.25M $ 2.25M Povijesni maksimum: $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 Povijesni minimum: $ 0.00380538834773184 $ 0.00380538834773184 $ 0.00380538834773184 Trenutna cijena: $ 0.004201 $ 0.004201 $ 0.004201 Saznajte više o cijeni Aeternity (AE)

Aeternity (AE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Aeternity (AE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AE tokena, istražite AE cijenu tokena uživo!

Kako kupiti AE Jeste li zainteresirani za dodavanje Aeternity (AE) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje AE, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje.

Aeternity (AE) Povijest cijena Analiza povijesti cijena AE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite AE povijest cijena odmah!

AE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide AE? Naša AE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte AE predviđanje cijene tokena odmah!

