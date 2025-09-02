Više o ACT

The AI Prophecy Logotip

The AI Prophecy Cijena(ACT)

1 ACT u USD cijena uživo:

-7.97%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena The AI Prophecy (ACT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:22:07 (UTC+8)

The AI Prophecy (ACT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+1.23%

-7.96%

-9.17%

-9.17%

The AI Prophecy (ACT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.03448. Tijekom protekla 24 sata, ACTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.032 i najviše cijene $ 0.03939, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ACT je $ 0.9420350523479352, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000144794046739875.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ACT se promijenio za +1.23% u posljednjih sat vremena, -7.96% u posljednjih 24 sata i -9.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu The AI Prophecy (ACT)

No.675

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija The AI Prophecy je $ 32.70M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 2.11M. Količina u optjecaju ACT je 948.24M, s ukupnom količinom od 948244673.93444. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.70M.

The AI Prophecy (ACT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena The AI Prophecy za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.002986-7.96%
30 dana$ -0.0033-8.74%
60 dana$ -0.00677-16.42%
90 dana$ -0.01797-34.27%
The AI Prophecy promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ACT od $ -0.002986 (-7.96%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

The AI Prophecy 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0033 (-8.74%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

The AI Prophecy 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ACT od $ -0.00677 (-16.42%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

The AI Prophecy 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.01797 (-34.27%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena The AI Prophecy (ACT)?

Pogledajte The AI Prophecy stranicu Povijest cijena sada.

Što je The AI Prophecy (ACT)

ACT is a meme coin.

The AI Prophecy dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje The AI Prophecy ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ACT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o The AI Prophecy na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje The AI Prophecy učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

The AI Prophecy Predviđanje cijene (USD)

Koliko će The AI Prophecy (ACT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših The AI Prophecy (ACT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za The AI Prophecy.

Provjerite The AI Prophecy predviđanje cijene sada!

The AI Prophecy (ACT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike The AI Prophecy (ACT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ACT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti The AI Prophecy (ACT)

Tražiš kako kupiti The AI Prophecy? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti The AI Prophecy na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ACT u lokalnim valutama

1 The AI Prophecy(ACT) u VND
907.3412
1 The AI Prophecy(ACT) u AUD
A$0.0524096
1 The AI Prophecy(ACT) u GBP
0.0251704
1 The AI Prophecy(ACT) u EUR
0.029308
1 The AI Prophecy(ACT) u USD
$0.03448
1 The AI Prophecy(ACT) u MYR
RM0.1455056
1 The AI Prophecy(ACT) u TRY
1.418852
1 The AI Prophecy(ACT) u JPY
¥5.06856
1 The AI Prophecy(ACT) u ARS
ARS$47.4930968
1 The AI Prophecy(ACT) u RUB
2.7783984
1 The AI Prophecy(ACT) u INR
3.0349296
1 The AI Prophecy(ACT) u IDR
Rp565.2458112
1 The AI Prophecy(ACT) u KRW
48.02202
1 The AI Prophecy(ACT) u PHP
1.9698424
1 The AI Prophecy(ACT) u EGP
￡E.1.6733144
1 The AI Prophecy(ACT) u BRL
R$0.1872264
1 The AI Prophecy(ACT) u CAD
C$0.0472376
1 The AI Prophecy(ACT) u BDT
4.1903544
1 The AI Prophecy(ACT) u NGN
52.8023272
1 The AI Prophecy(ACT) u COP
$138.4737488
1 The AI Prophecy(ACT) u ZAR
R.0.6071928
1 The AI Prophecy(ACT) u UAH
1.4264376
1 The AI Prophecy(ACT) u VES
Bs5.03408
1 The AI Prophecy(ACT) u CLP
$33.4456
1 The AI Prophecy(ACT) u PKR
Rs9.7702528
1 The AI Prophecy(ACT) u KZT
18.5574808
1 The AI Prophecy(ACT) u THB
฿1.1133592
1 The AI Prophecy(ACT) u TWD
NT$1.0561224
1 The AI Prophecy(ACT) u AED
د.إ0.1265416
1 The AI Prophecy(ACT) u CHF
Fr0.027584
1 The AI Prophecy(ACT) u HKD
HK$0.2685992
1 The AI Prophecy(ACT) u AMD
֏13.1803248
1 The AI Prophecy(ACT) u MAD
.د.م0.3096304
1 The AI Prophecy(ACT) u MXN
$0.643052
1 The AI Prophecy(ACT) u SAR
ريال0.1293
1 The AI Prophecy(ACT) u PLN
0.1255072
1 The AI Prophecy(ACT) u RON
лв0.1492984
1 The AI Prophecy(ACT) u SEK
kr0.3237672
1 The AI Prophecy(ACT) u BGN
лв0.0575816
1 The AI Prophecy(ACT) u HUF
Ft11.6366552
1 The AI Prophecy(ACT) u CZK
0.7192528
1 The AI Prophecy(ACT) u KWD
د.ك0.0105164
1 The AI Prophecy(ACT) u ILS
0.115508
1 The AI Prophecy(ACT) u AOA
Kz31.4309336
1 The AI Prophecy(ACT) u BHD
.د.ب0.01296448
1 The AI Prophecy(ACT) u BMD
$0.03448
1 The AI Prophecy(ACT) u DKK
kr0.2196376
1 The AI Prophecy(ACT) u HNL
L0.9019968
1 The AI Prophecy(ACT) u MUR
1.579184
1 The AI Prophecy(ACT) u NAD
$0.6054688
1 The AI Prophecy(ACT) u NOK
kr0.3444552
1 The AI Prophecy(ACT) u NZD
$0.0582712
1 The AI Prophecy(ACT) u PAB
B/.0.03448
1 The AI Prophecy(ACT) u PGK
K0.1458504
1 The AI Prophecy(ACT) u QAR
ر.ق0.1255072
1 The AI Prophecy(ACT) u RSD
дин.3.449724

The AI Prophecy Resurs

Za dublje razumijevanje The AI Prophecy, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena The AI Prophecy web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o The AI Prophecy

Koliko The AI Prophecy (ACT) vrijedi danas?
Cijena ACT uživo u USD je 0.03448 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ACT u USD?
Trenutačna cijena ACT u USD je $ 0.03448. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija The AI Prophecy?
Tržišna kapitalizacija za ACT je $ 32.70M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ACT?
Količina u optjecaju za ACT je 948.24M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ACT?
ACT je postigao ATH cijenu od 0.9420350523479352 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ACT?
ACT je vidio ATL cijenu od 0.000144794046739875 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ACT?
24-satni obujam trgovanja za ACT je $ 2.11M USD.
Hoće li ACT još narasti ove godine?
ACT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ACT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:22:07 (UTC+8)

The AI Prophecy (ACT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

ACT u USD kalkulator

Iznos

ACT
ACT
USD
USD

1 ACT = 0.03447 USD

Trgujte ACT

ACTUSDT
-8.00%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine