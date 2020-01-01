ABBC Coin (ABBC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ABBC Coin (ABBC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ABBC Coin (ABBC) Informacije ABBC is a blockchain platform that enables secure payment transactions, helping to facilitate retail adoption of cryptocurrencies and make shopping online with digital assets a safer, more enjoyable experience for end-users. Službena web stranica: https://abbccoin.com/ Bijela knjiga: https://abbccoin.com/whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://e.abbcnet.io/ Kupi ABBC odmah!

ABBC Coin (ABBC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ABBC Coin (ABBC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 8.24M $ 8.24M $ 8.24M Ukupna količina: $ 907.22M $ 907.22M $ 907.22M Količina u optjecaju: $ 905.30M $ 905.30M $ 905.30M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 11.16M $ 11.16M $ 11.16M Povijesni maksimum: $ 0.39 $ 0.39 $ 0.39 Povijesni minimum: $ 0.000710730004387872 $ 0.000710730004387872 $ 0.000710730004387872 Trenutna cijena: $ 0.009106 $ 0.009106 $ 0.009106 Saznajte više o cijeni ABBC Coin (ABBC)

ABBC Coin (ABBC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ABBC Coin (ABBC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ABBC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ABBC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ABBC tokena, istražite ABBC cijenu tokena uživo!

ABBC Coin (ABBC) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ABBC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ABBC povijest cijena odmah!

ABBC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ABBC? Naša ABBC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ABBC predviđanje cijene tokena odmah!

