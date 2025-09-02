Više o ABBC

ABBC Informacije o cijeni

ABBC Bijela knjiga

ABBC Službena web stranica

ABBC Tokenomija

ABBC Prognoza cijena

ABBC Povijest

Vodič za kupnju ABBC

Konverter ABBC u fiducijarnu valutu

ABBC Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

ABBC Coin Logotip

ABBC Coin Cijena(ABBC)

1 ABBC u USD cijena uživo:

$0.007774
$0.007774$0.007774
+0.37%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena ABBC Coin (ABBC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:13:09 (UTC+8)

ABBC Coin (ABBC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.007374
$ 0.007374$ 0.007374
24-satna najniža cijena
$ 0.007793
$ 0.007793$ 0.007793
24-satna najviša cijena

$ 0.007374
$ 0.007374$ 0.007374

$ 0.007793
$ 0.007793$ 0.007793

$ 2.05421
$ 2.05421$ 2.05421

$ 0.000710730004387872
$ 0.000710730004387872$ 0.000710730004387872

-0.06%

+0.37%

+34.31%

+34.31%

ABBC Coin (ABBC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.007778. Tijekom protekla 24 sata, ABBCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.007374 i najviše cijene $ 0.007793, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ABBC je $ 2.05421, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000710730004387872.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ABBC se promijenio za -0.06% u posljednjih sat vremena, +0.37% u posljednjih 24 sata i +34.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ABBC Coin (ABBC)

No.1310

$ 7.04M
$ 7.04M$ 7.04M

$ 56.18K
$ 56.18K$ 56.18K

$ 9.53M
$ 9.53M$ 9.53M

905.30M
905.30M 905.30M

1,225,109,279
1,225,109,279 1,225,109,279

907,217,636.86
907,217,636.86 907,217,636.86

73.89%

ABBC

Trenutačna tržišna kapitalizacija ABBC Coin je $ 7.04M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 56.18K. Količina u optjecaju ABBC je 905.30M, s ukupnom količinom od 907217636.86. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.53M.

ABBC Coin (ABBC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena ABBC Coin za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00002866+0.37%
30 dana$ +0.00178+29.67%
60 dana$ -0.008189-51.29%
90 dana$ +0.001938+33.18%
ABBC Coin promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ABBC od $ +0.00002866 (+0.37%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

ABBC Coin 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00178 (+29.67%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

ABBC Coin 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ABBC od $ -0.008189 (-51.29%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

ABBC Coin 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.001938 (+33.18%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena ABBC Coin (ABBC)?

Pogledajte ABBC Coin stranicu Povijest cijena sada.

Što je ABBC Coin (ABBC)

ABBC is a blockchain platform that enables secure payment transactions, helping to facilitate retail adoption of cryptocurrencies and make shopping online with digital assets a safer, more enjoyable experience for end-users.

ABBC Coin dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje ABBC Coin ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ABBC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o ABBC Coin na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje ABBC Coin učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

ABBC Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ABBC Coin (ABBC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ABBC Coin (ABBC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ABBC Coin.

Provjerite ABBC Coin predviđanje cijene sada!

ABBC Coin (ABBC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ABBC Coin (ABBC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ABBC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti ABBC Coin (ABBC)

Tražiš kako kupiti ABBC Coin? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti ABBC Coin na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ABBC u lokalnim valutama

1 ABBC Coin(ABBC) u VND
204.67807
1 ABBC Coin(ABBC) u AUD
A$0.01182256
1 ABBC Coin(ABBC) u GBP
0.00567794
1 ABBC Coin(ABBC) u EUR
0.0066113
1 ABBC Coin(ABBC) u USD
$0.007778
1 ABBC Coin(ABBC) u MYR
RM0.03282316
1 ABBC Coin(ABBC) u TRY
0.3200647
1 ABBC Coin(ABBC) u JPY
¥1.143366
1 ABBC Coin(ABBC) u ARS
ARS$10.71349498
1 ABBC Coin(ABBC) u RUB
0.62667346
1 ABBC Coin(ABBC) u INR
0.684464
1 ABBC Coin(ABBC) u IDR
Rp127.50817632
1 ABBC Coin(ABBC) u KRW
10.8479766
1 ABBC Coin(ABBC) u PHP
0.44427936
1 ABBC Coin(ABBC) u EGP
￡E.0.37746634
1 ABBC Coin(ABBC) u BRL
R$0.04231232
1 ABBC Coin(ABBC) u CAD
C$0.01065586
1 ABBC Coin(ABBC) u BDT
0.94526034
1 ABBC Coin(ABBC) u NGN
11.91115142
1 ABBC Coin(ABBC) u COP
$31.23691468
1 ABBC Coin(ABBC) u ZAR
R.0.13697058
1 ABBC Coin(ABBC) u UAH
0.32177586
1 ABBC Coin(ABBC) u VES
Bs1.135588
1 ABBC Coin(ABBC) u CLP
$7.54466
1 ABBC Coin(ABBC) u PKR
Rs2.20397408
1 ABBC Coin(ABBC) u KZT
4.18619738
1 ABBC Coin(ABBC) u THB
฿0.25115162
1 ABBC Coin(ABBC) u TWD
NT$0.23824014
1 ABBC Coin(ABBC) u AED
د.إ0.02854526
1 ABBC Coin(ABBC) u CHF
Fr0.0062224
1 ABBC Coin(ABBC) u HKD
HK$0.06059062
1 ABBC Coin(ABBC) u AMD
֏2.97321828
1 ABBC Coin(ABBC) u MAD
.د.م0.06984644
1 ABBC Coin(ABBC) u MXN
$0.1450597
1 ABBC Coin(ABBC) u SAR
ريال0.0291675
1 ABBC Coin(ABBC) u PLN
0.02823414
1 ABBC Coin(ABBC) u RON
лв0.03367874
1 ABBC Coin(ABBC) u SEK
kr0.07303542
1 ABBC Coin(ABBC) u BGN
лв0.01298926
1 ABBC Coin(ABBC) u HUF
Ft2.62499722
1 ABBC Coin(ABBC) u CZK
0.1621713
1 ABBC Coin(ABBC) u KWD
د.ك0.00237229
1 ABBC Coin(ABBC) u ILS
0.0260563
1 ABBC Coin(ABBC) u AOA
Kz7.09019146
1 ABBC Coin(ABBC) u BHD
.د.ب0.002924528
1 ABBC Coin(ABBC) u BMD
$0.007778
1 ABBC Coin(ABBC) u DKK
kr0.04954586
1 ABBC Coin(ABBC) u HNL
L0.20347248
1 ABBC Coin(ABBC) u MUR
0.3562324
1 ABBC Coin(ABBC) u NAD
$0.13658168
1 ABBC Coin(ABBC) u NOK
kr0.07770222
1 ABBC Coin(ABBC) u NZD
$0.01314482
1 ABBC Coin(ABBC) u PAB
B/.0.007778
1 ABBC Coin(ABBC) u PGK
K0.03290094
1 ABBC Coin(ABBC) u QAR
ر.ق0.02831192
1 ABBC Coin(ABBC) u RSD
дин.0.77811112

ABBC Coin Resurs

Za dublje razumijevanje ABBC Coin, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena ABBC Coin web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ABBC Coin

Koliko ABBC Coin (ABBC) vrijedi danas?
Cijena ABBC uživo u USD je 0.007778 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ABBC u USD?
Trenutačna cijena ABBC u USD je $ 0.007778. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ABBC Coin?
Tržišna kapitalizacija za ABBC je $ 7.04M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ABBC?
Količina u optjecaju za ABBC je 905.30M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ABBC?
ABBC je postigao ATH cijenu od 2.05421 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ABBC?
ABBC je vidio ATL cijenu od 0.000710730004387872 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ABBC?
24-satni obujam trgovanja za ABBC je $ 56.18K USD.
Hoće li ABBC još narasti ove godine?
ABBC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ABBC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:13:09 (UTC+8)

ABBC Coin (ABBC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

ABBC u USD kalkulator

Iznos

ABBC
ABBC
USD
USD

1 ABBC = 0.007778 USD

Trgujte ABBC

ABBCUSDT
$0.007774
$0.007774$0.007774
+0.40%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine