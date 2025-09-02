Što je ABBC Coin (ABBC)

ABBC is a blockchain platform that enables secure payment transactions, helping to facilitate retail adoption of cryptocurrencies and make shopping online with digital assets a safer, more enjoyable experience for end-users.

ABBC Coin (ABBC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ABBC Coin (ABBC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ABBC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

ABBC Coin Resurs

Za dublje razumijevanje ABBC Coin, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ABBC Coin Koliko ABBC Coin (ABBC) vrijedi danas? Cijena ABBC uživo u USD je 0.007778 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena ABBC u USD? $ 0.007778 . Provjerite Trenutačna cijena ABBC u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija ABBC Coin? Tržišna kapitalizacija za ABBC je $ 7.04M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za ABBC? Količina u optjecaju za ABBC je 905.30M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ABBC? ABBC je postigao ATH cijenu od 2.05421 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ABBC? ABBC je vidio ATL cijenu od 0.000710730004387872 USD . Koliki je obujam trgovanja za ABBC? 24-satni obujam trgovanja za ABBC je $ 56.18K USD . Hoće li ABBC još narasti ove godine? ABBC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ABBC predviđanje cijene za detaljniju analizu.

