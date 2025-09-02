Što je Newton (AB)

Newton Project aims to build infrastructure for community-based economy, and through the provision of services around governance, collaboration and incentives, Newton upgrades corporate economy to a brand-new community-based economy that benefits everyone who contributes. The Newton team is distributed all over the world and is made up of technical experts from different countries, e-commerce entrepreneurs and other industry elites. Newton has a full-stack technology architecture, including the underlying public chain New Chain (mainnet launched in December 18, 2018, with a “Main chain + sub chain” structure and POA consensus mechanism, TPS over 5000 and is scalable enough for various business applications), distributed storage service New Net and New IOT (covering more than a dozen sensors). Above basic technology layer, Newton has a Hyper Exchange Protocol, which includes digital identity and credit, supply chain, digital marketing, transactions and payments, trusted physical channels, self-finance and NNIO, etc.to support DApps with real business value, such as New Mall. The first application running on Newton is New Mall, which is an on-line chain retailer that combines blockchain technology with e-commerce, through Newton, huge commercial intermediaries will be eliminated and consumers and other contributors will benefit. In addition to the retail industry, Newton is also committed to foster real applications in agriculture, supply chain, self-finance, payment, public welfare, games and other fields. Besides, Newton currently has a global and diverse community distributed over 89 countries. Newton has established 32 overseas telegraph groups covering more than 170,000 people. Community is the foundation for the Newton community-based economy.

Koliko Newton (AB) vrijedi danas? Cijena AB uživo u USD je 0.008784 USD. Kolika je tržišna kapitalizacija Newton? Tržišna kapitalizacija za AB je $ 661.12M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Kolika je količina u optjecaju za AB? Količina u optjecaju za AB je 75.26B USD. Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AB? AB je postigao ATH cijenu od 0.01729000494512941 USD. Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AB? AB je vidio ATL cijenu od 0.000021727235152132 USD. Koliki je obujam trgovanja za AB? 24-satni obujam trgovanja za AB je $ 77.07K USD.

