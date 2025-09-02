Više o AB

Newton Logotip

Newton Cijena(AB)

1 AB u USD cijena uživo:

$0.008784
-0.75%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Newton (AB)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:31:17 (UTC+8)

Newton (AB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.008728
24-satna najniža cijena
$ 0.009167
24-satna najviša cijena

$ 0.008728
$ 0.009167
$ 0.01729000494512941
$ 0.000021727235152132
-0.02%

-0.75%

-4.31%

-4.31%

Newton (AB) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.008784. Tijekom protekla 24 sata, ABtrgovalo je između najniže cijene $ 0.008728 i najviše cijene $ 0.009167, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AB je $ 0.01729000494512941, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000021727235152132.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AB se promijenio za -0.02% u posljednjih sat vremena, -0.75% u posljednjih 24 sata i -4.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Newton (AB)

No.104

$ 661.12M
$ 77.07K
$ 868.07M
75.26B
98,823,661,261.46
98,823,661,261.46
76.16%

0.01%

2019-04-16 00:00:00

$ 0.0024
NEW

Trenutačna tržišna kapitalizacija Newton je $ 661.12M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 77.07K. Količina u optjecaju AB je 75.26B, s ukupnom količinom od 98823661261.46. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 868.07M.

Newton (AB) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Newton za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00006638-0.75%
30 dana$ +0.000494+5.95%
60 dana$ +0.000781+9.75%
90 dana$ +0.000277+3.25%
Newton promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u AB od $ -0.00006638 (-0.75%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Newton 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000494 (+5.95%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Newton 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AB od $ +0.000781 (+9.75%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Newton 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.000277 (+3.25%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Newton (AB)?

Pogledajte Newton stranicu Povijest cijena sada.

Što je Newton (AB)

Newton Project aims to build infrastructure for community-based economy, and through the provision of services around governance, collaboration and incentives, Newton upgrades corporate economy to a brand-new community-based economy that benefits everyone who contributes. The Newton team is distributed all over the world and is made up of technical experts from different countries, e-commerce entrepreneurs and other industry elites. Newton has a full-stack technology architecture, including the underlying public chain New Chain (mainnet launched in December 18, 2018, with a “Main chain + sub chain” structure and POA consensus mechanism, TPS over 5000 and is scalable enough for various business applications), distributed storage service New Net and New IOT (covering more than a dozen sensors). Above basic technology layer, Newton has a Hyper Exchange Protocol, which includes digital identity and credit, supply chain, digital marketing, transactions and payments, trusted physical channels, self-finance and NNIO, etc.to support DApps with real business value, such as New Mall. The first application running on Newton is New Mall, which is an on-line chain retailer that combines blockchain technology with e-commerce, through Newton, huge commercial intermediaries will be eliminated and consumers and other contributors will benefit. In addition to the retail industry, Newton is also committed to foster real applications in agriculture, supply chain, self-finance, payment, public welfare, games and other fields. Besides, Newton currently has a global and diverse community distributed over 89 countries. Newton has established 32 overseas telegraph groups covering more than 170,000 people. Community is the foundation for the Newton community-based economy.

Newton dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Newton ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti AB dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Newton na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Newton učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Newton Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Newton (AB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Newton (AB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Newton.

Provjerite Newton predviđanje cijene sada!

Newton (AB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Newton (AB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Newton (AB)

Tražiš kako kupiti Newton? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Newton na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

AB u lokalnim valutama

1 Newton(AB) u VND
231.15096
1 Newton(AB) u AUD
A$0.01335168
1 Newton(AB) u GBP
0.00641232
1 Newton(AB) u EUR
0.0074664
1 Newton(AB) u USD
$0.008784
1 Newton(AB) u MYR
RM0.03706848
1 Newton(AB) u TRY
0.36137376
1 Newton(AB) u JPY
¥1.291248
1 Newton(AB) u ARS
ARS$12.09916944
1 Newton(AB) u RUB
0.70772688
1 Newton(AB) u INR
0.77369472
1 Newton(AB) u IDR
Rp143.99997696
1 Newton(AB) u KRW
12.2510448
1 Newton(AB) u PHP
0.50209344
1 Newton(AB) u EGP
￡E.0.42628752
1 Newton(AB) u BRL
R$0.04769712
1 Newton(AB) u CAD
C$0.01203408
1 Newton(AB) u BDT
1.069452
1 Newton(AB) u NGN
13.45172976
1 Newton(AB) u COP
$35.27707104
1 Newton(AB) u ZAR
R.0.15451056
1 Newton(AB) u UAH
0.3640968
1 Newton(AB) u VES
Bs1.282464
1 Newton(AB) u CLP
$8.502912
1 Newton(AB) u PKR
Rs2.49325056
1 Newton(AB) u KZT
4.73782608
1 Newton(AB) u THB
฿0.28363536
1 Newton(AB) u TWD
NT$0.26914176
1 Newton(AB) u AED
د.إ0.03223728
1 Newton(AB) u CHF
Fr0.0070272
1 Newton(AB) u HKD
HK$0.06842736
1 Newton(AB) u AMD
֏3.3603192
1 Newton(AB) u MAD
.د.م0.079056
1 Newton(AB) u MXN
$0.1638216
1 Newton(AB) u SAR
ريال0.03294
1 Newton(AB) u PLN
0.03197376
1 Newton(AB) u RON
лв0.03803472
1 Newton(AB) u SEK
kr0.08248176
1 Newton(AB) u BGN
лв0.01466928
1 Newton(AB) u HUF
Ft2.96653248
1 Newton(AB) u CZK
0.18332208
1 Newton(AB) u KWD
د.ك0.00267912
1 Newton(AB) u ILS
0.0294264
1 Newton(AB) u AOA
Kz8.00723088
1 Newton(AB) u BHD
.د.ب0.003311568
1 Newton(AB) u BMD
$0.008784
1 Newton(AB) u DKK
kr0.05595408
1 Newton(AB) u HNL
L0.23022864
1 Newton(AB) u MUR
0.4023072
1 Newton(AB) u NAD
$0.1545984
1 Newton(AB) u NOK
kr0.08775216
1 Newton(AB) u NZD
$0.01484496
1 Newton(AB) u PAB
B/.0.008784
1 Newton(AB) u PGK
K0.03715632
1 Newton(AB) u QAR
ر.ق0.0320616
1 Newton(AB) u RSD
дин.0.87954192

Newton Resurs

Za dublje razumijevanje Newton, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Newton web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Newton

Koliko Newton (AB) vrijedi danas?
Cijena AB uživo u USD je 0.008784 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AB u USD?
Trenutačna cijena AB u USD je $ 0.008784. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Newton?
Tržišna kapitalizacija za AB je $ 661.12M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AB?
Količina u optjecaju za AB je 75.26B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AB?
AB je postigao ATH cijenu od 0.01729000494512941 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AB?
AB je vidio ATL cijenu od 0.000021727235152132 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AB?
24-satni obujam trgovanja za AB je $ 77.07K USD.
Hoće li AB još narasti ove godine?
AB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Newton (AB) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

