Newton (AB) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.008784. Tijekom protekla 24 sata, ABtrgovalo je između najniže cijene $ 0.008728 i najviše cijene $ 0.009167, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AB je $ 0.01729000494512941, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000021727235152132.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AB se promijenio za -0.02% u posljednjih sat vremena, -0.75% u posljednjih 24 sata i -4.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Newton (AB)
No.104
$ 661.12M
$ 77.07K
$ 868.07M
75.26B
98,823,661,261.46
98,823,661,261.46
76.16%
0.01%
2019-04-16 00:00:00
$ 0.0024
NEW
Trenutačna tržišna kapitalizacija Newton je $ 661.12M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 77.07K. Količina u optjecaju AB je 75.26B, s ukupnom količinom od 98823661261.46. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 868.07M.
Newton (AB) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Newton za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00006638
-0.75%
30 dana
$ +0.000494
+5.95%
60 dana
$ +0.000781
+9.75%
90 dana
$ +0.000277
+3.25%
Newton promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u AB od $ -0.00006638 (-0.75%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Newton 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000494 (+5.95%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Newton 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AB od $ +0.000781 (+9.75%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Newton 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.000277 (+3.25%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Newton (AB)?
Newton Project aims to build infrastructure for community-based economy, and through the provision of services around governance, collaboration and incentives, Newton upgrades corporate economy to a brand-new community-based economy that benefits everyone who contributes. The Newton team is distributed all over the world and is made up of technical experts from different countries, e-commerce entrepreneurs and other industry elites. Newton has a full-stack technology architecture, including the underlying public chain New Chain (mainnet launched in December 18, 2018, with a “Main chain + sub chain” structure and POA consensus mechanism, TPS over 5000 and is scalable enough for various business applications), distributed storage service New Net and New IOT (covering more than a dozen sensors). Above basic technology layer, Newton has a Hyper Exchange Protocol, which includes digital identity and credit, supply chain, digital marketing, transactions and payments, trusted physical channels, self-finance and NNIO, etc.to support DApps with real business value, such as New Mall. The first application running on Newton is New Mall, which is an on-line chain retailer that combines blockchain technology with e-commerce, through Newton, huge commercial intermediaries will be eliminated and consumers and other contributors will benefit. In addition to the retail industry, Newton is also committed to foster real applications in agriculture, supply chain, self-finance, payment, public welfare, games and other fields. Besides, Newton currently has a global and diverse community distributed over 89 countries. Newton has established 32 overseas telegraph groups covering more than 170,000 people. Community is the foundation for the Newton community-based economy.
Newton dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Newton ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti AB dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Newton na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Newton učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Newton Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Newton (AB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Newton (AB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Newton.
Razumijevanje tokenomike Newton (AB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AB opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Newton (AB)
Tražiš kako kupiti Newton? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Newton na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
