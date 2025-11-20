The Official 67 Coin Cijena danas

Trenutačna cijena The Official 67 Coin (67) danas je $ 0.03026, s promjenom od 6.40% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije 67 u USD je $ 0.03026 po 67.

The Official 67 Coin trenutačno je na #632 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 30.25M, s količinom u optjecaju od 999.68M 67. Tijekom posljednja 24 sata, 67 trgovao je između $ 0.02559 (niska) i $ 0.0426 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.043900645791901, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.000086375925910336.

U kratkoročnim performansama, 67 se kretao -4.97% u posljednjem satu i +505.20% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 723.69K.

Informacije o tržištu The Official 67 Coin (67)

Poredak No.632 Tržišna kapitalizacija $ 30.25M$ 30.25M $ 30.25M Obujam (24 sata) $ 723.69K$ 723.69K $ 723.69K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 30.25M$ 30.25M $ 30.25M Količina u optjecaju 999.68M 999.68M 999.68M Maksimalna količina 999,680,000 999,680,000 999,680,000 Ukupna količina 999,680,000 999,680,000 999,680,000 Stopa optjecaja 100.00% Javni blockchain SOL

