1GUY Logotip

1GUY Cijena (1GUY)

Neuvršten

1 1GUY u USD cijena uživo:

$0.00863571
$0.00863571
-0.90%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena 1GUY (1GUY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:00:05 (UTC+8)

1GUY (1GUY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0084754
$ 0.0084754
24-satna najniža cijena
$ 0.00870864
$ 0.00870864
24-satna najviša cijena

$ 0.0084754
$ 0.0084754

$ 0.00870864
$ 0.00870864

$ 0.01223159
$ 0.01223159

$ 0.00537563
$ 0.00537563

+0.12%

-0.91%

+1.62%

+1.62%

1GUY (1GUY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00862927. Tijekom protekla 24 sata, 1GUYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0084754 i najviše cijene $ 0.00870864, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena 1GUY je $ 0.01223159, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00537563.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, 1GUY se promijenio za +0.12% u posljednjih sat vremena, -0.91% u posljednjih 24 sata i +1.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu 1GUY (1GUY)

$ 8.64M
$ 8.64M

--
--

$ 8.64M
$ 8.64M

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija 1GUY je $ 8.64M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju 1GUY je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.64M.

1GUY (1GUY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz 1GUY u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz 1GUY u USD iznosila je $ +0.0011661785.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz 1GUY u USD iznosila je $ +0.0024230567.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz 1GUY u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.91%
30 dana$ +0.0011661785+13.51%
60 dana$ +0.0024230567+28.08%
90 dana$ 0--

Što je 1GUY (1GUY)

EeOneGuy Coin is a memecoin inspired by one of the world's top YouTubers with over 3.8 billion views and 16.6 million subscribers. The project aims to capture the nostalgia of the 2010s YouTube era, providing holders with a fun and engaging experience. The coin’s purpose is to create a community-driven token where holders can feel connected to the cultural phenomenon of EeOneGuy while also participating in the growth of the token. The utility of the token lies in its role as a part of the growing memecoin ecosystem, allowing holders to join in on a collective meme, with potential for profit as the token gains popularity.

Resurs 1GUY (1GUY)

Službena web-stranica

1GUY Predviđanje cijene (USD)

Koliko će 1GUY (1GUY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših 1GUY (1GUY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za 1GUY.

Provjerite 1GUY predviđanje cijene sada!

1GUY u lokalnim valutama

1GUY (1GUY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike 1GUY (1GUY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o 1GUY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o 1GUY (1GUY)

Koliko 1GUY (1GUY) vrijedi danas?
Cijena 1GUY uživo u USD je 0.00862927 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena 1GUY u USD?
Trenutačna cijena 1GUY u USD je $ 0.00862927. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija 1GUY?
Tržišna kapitalizacija za 1GUY je $ 8.64M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za 1GUY?
Količina u optjecaju za 1GUY je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za 1GUY?
1GUY je postigao ATH cijenu od 0.01223159 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za 1GUY?
1GUY je vidio ATL cijenu od 0.00537563 USD.
Koliki je obujam trgovanja za 1GUY?
24-satni obujam trgovanja za 1GUY je -- USD.
Hoće li 1GUY još narasti ove godine?
1GUY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte 1GUY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:00:05 (UTC+8)

