1GUY (1GUY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.0084754 24-satna najviša cijena $ 0.00870864 Najviša cijena ikada $ 0.01223159 Najniža cijena $ 0.00537563 Promjena cijene (1H) +0.12% Promjena cijene (1D) -0.91% Promjena cijene (7D) +1.62%

1GUY (1GUY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00862927. Tijekom protekla 24 sata, 1GUYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0084754 i najviše cijene $ 0.00870864, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena 1GUY je $ 0.01223159, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00537563.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, 1GUY se promijenio za +0.12% u posljednjih sat vremena, -0.91% u posljednjih 24 sata i +1.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu 1GUY (1GUY)

Informacije o tržištu 1GUY (1GUY)

Tržišna kapitalizacija $ 8.64M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.64M Količina u optjecaju 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija 1GUY je $ 8.64M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju 1GUY je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.64M.