1DEV Cijena danas

Trenutačna cijena 1DEV (1DEV) danas je $ 0.00017955, s promjenom od 0.07% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije 1DEV u USD je $ 0.00017955 po 1DEV.

1DEV trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 152,609, s količinom u optjecaju od 849.95M 1DEV. Tijekom posljednja 24 sata, 1DEV trgovao je između $ 0.00016025 (niska) i $ 0.00019638 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00079996, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00007646.

U kratkoročnim performansama, 1DEV se kretao -4.99% u posljednjem satu i -19.91% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu 1DEV (1DEV)

Tržišna kapitalizacija $ 152.61K$ 152.61K $ 152.61K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 179.54K$ 179.54K $ 179.54K Količina u optjecaju 849.95M 849.95M 849.95M Ukupna količina 999,954,355.738071 999,954,355.738071 999,954,355.738071

