MARBLEX लोगो

MARBLEX मूल्य(MBX)

1 MBX से USD लाइव प्राइस:

$0.165
$0.165$0.165
-0.48%1D
USD
MARBLEX (MBX) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 12:43:55 (UTC+8)

MARBLEX (MBX) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.1629
$ 0.1629$ 0.1629
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.1679
$ 0.1679$ 0.1679
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.1629
$ 0.1629$ 0.1629

$ 0.1679
$ 0.1679$ 0.1679

$ 72.16691432096708
$ 72.16691432096708$ 72.16691432096708

$ 0.14399669808074528
$ 0.14399669808074528$ 0.14399669808074528

-0.19%

-0.48%

-3.91%

-3.91%

MARBLEX (MBX) रियल-टाइम प्राइस $ 0.165 है. पिछले 24 घंटों में, MBX ने $ 0.1629 के कम और $ 0.1679 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MBX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 72.16691432096708 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.14399669808074528 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MBX में -0.19%, 24 घंटों में -0.48%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.91% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

MARBLEX (MBX) मार्केट की जानकारी

No.699

$ 35.80M
$ 35.80M$ 35.80M

$ 150.42K
$ 150.42K$ 150.42K

$ 53.02M
$ 53.02M$ 53.02M

216.95M
216.95M 216.95M

321,351,257
321,351,257 321,351,257

KLAY

MARBLEX का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 35.80M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 150.42K है. MBX की मार्केट में उपलब्ध राशि 216.95M है, कुल आपूर्ति 321351257 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 53.02M है.

MARBLEX (MBX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में MARBLEX के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000796-0.48%
30 दिन$ -0.0241-12.75%
60 दिन$ -0.0204-11.01%
90 दिन$ -0.0169-9.30%
MARBLEX के मूल्य में आज आया अंतर

आज MBX में $ -0.000796 (-0.48%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

MARBLEX के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0241 (-12.75%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

MARBLEX के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर MBX में $ -0.0204 (-11.01%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

MARBLEX के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.0169 (-9.30%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

MARBLEX (MBX) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब MARBLEX प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

MARBLEX (MBX) क्या है

MARBLEX is creating a healthy blockchain ecosystem to prolong the PLC of Netmarble’s games.

MARBLEX MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके MARBLEX निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- MBX की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- MARBLEX के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर MARBLEX खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

MARBLEX प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में MARBLEX (MBX) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके MARBLEX (MBX) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? MARBLEX के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब MARBLEX प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

MARBLEX (MBX) टोकन का अर्थशास्त्र

MARBLEX (MBX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MBX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

MARBLEX (MBX) कैसे खरीदें

क्या आपको MARBLEX कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से MARBLEX खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

MBX लोकल करेंसी में

1 MARBLEX(MBX) से VND
4,341.975
1 MARBLEX(MBX) से AUD
A$0.2508
1 MARBLEX(MBX) से GBP
0.1221
1 MARBLEX(MBX) से EUR
0.14025
1 MARBLEX(MBX) से USD
$0.165
1 MARBLEX(MBX) से MYR
RM0.69465
1 MARBLEX(MBX) से TRY
6.7881
1 MARBLEX(MBX) से JPY
¥24.09
1 MARBLEX(MBX) से ARS
ARS$219.99945
1 MARBLEX(MBX) से RUB
13.2825
1 MARBLEX(MBX) से INR
14.48205
1 MARBLEX(MBX) से IDR
Rp2,704.9176
1 MARBLEX(MBX) से KRW
229.1652
1 MARBLEX(MBX) से PHP
9.41325
1 MARBLEX(MBX) से EGP
￡E.8.00085
1 MARBLEX(MBX) से BRL
R$0.89265
1 MARBLEX(MBX) से CAD
C$0.22605
1 MARBLEX(MBX) से BDT
20.0574
1 MARBLEX(MBX) से NGN
253.45485
1 MARBLEX(MBX) से COP
$665.32125
1 MARBLEX(MBX) से ZAR
R.2.9238
1 MARBLEX(MBX) से UAH
6.79965
1 MARBLEX(MBX) से VES
Bs23.76
1 MARBLEX(MBX) से CLP
$159.72
1 MARBLEX(MBX) से PKR
Rs46.7676
1 MARBLEX(MBX) से KZT
88.6611
1 MARBLEX(MBX) से THB
฿5.33775
1 MARBLEX(MBX) से TWD
NT$5.03745
1 MARBLEX(MBX) से AED
د.إ0.60555
1 MARBLEX(MBX) से CHF
Fr0.132
1 MARBLEX(MBX) से HKD
HK$1.28535
1 MARBLEX(MBX) से AMD
֏63.04815
1 MARBLEX(MBX) से MAD
.د.م1.48665
1 MARBLEX(MBX) से MXN
$3.08055
1 MARBLEX(MBX) से SAR
ريال0.61875
1 MARBLEX(MBX) से PLN
0.60225
1 MARBLEX(MBX) से RON
лв0.7161
1 MARBLEX(MBX) से SEK
kr1.56585
1 MARBLEX(MBX) से BGN
лв0.27555
1 MARBLEX(MBX) से HUF
Ft56.12145
1 MARBLEX(MBX) से CZK
3.46995
1 MARBLEX(MBX) से KWD
د.ك0.050325
1 MARBLEX(MBX) से ILS
0.5478
1 MARBLEX(MBX) से AOA
Kz150.40905
1 MARBLEX(MBX) से BHD
.د.ب0.06204
1 MARBLEX(MBX) से BMD
$0.165
1 MARBLEX(MBX) से DKK
kr1.056
1 MARBLEX(MBX) से HNL
L4.3164
1 MARBLEX(MBX) से MUR
7.5966
1 MARBLEX(MBX) से NAD
$2.9139
1 MARBLEX(MBX) से NOK
kr1.66155
1 MARBLEX(MBX) से NZD
$0.27885
1 MARBLEX(MBX) से PAB
B/.0.165
1 MARBLEX(MBX) से PGK
K0.69795
1 MARBLEX(MBX) से QAR
ر.ق0.60225
1 MARBLEX(MBX) से RSD
дин.16.57755

MARBLEX संसाधन

MARBLEX को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक MARBLEX वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न MARBLEX

आज MARBLEX (MBX) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव MBX प्राइस 0.165 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
MBX से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
MBX से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.165 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
MARBLEX का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
MBX के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 35.80M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
MBX की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
MBX की मार्केट में उपलब्ध राशि 216.95M USD है.
MBX की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
MBX ने 72.16691432096708 USD की ATH प्राइस हासिल की.
MBX का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
MBX ने 0.14399669808074528 USD की ATL प्राइस देखी.
MBX का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
MBX के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 150.42K USD है.
क्या MBX इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MBX इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MBX का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 12:43:55 (UTC+8)

चर्चित खबरें

Avantis क्या है? DeFi लीवरेज ट्रेडिंग क्षेत्र का नवाचार पायनियर

क्रिप्टोकरेंसी बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ने के背景 में, विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) क्षेत्र “बुनियादी प्रोटोकॉल स्तर” से “जटिल रणनीति स्तर” की ओर विकसित हो रहा है। Avantis एक वैश्विक क्रॉस-एसेट लीवरेज ट्रेडिंग प्रोटोकॉल के रूप में, अपने नवीनतम सिंथेटिक लीवरेज इंजन और जीरो फीस ट्रेडिंग मॉडल के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को उच्च कुशल, लचीला ट्रेडिंग अनुभव प्रदान करता है।

August 26, 2025

AERO की मजबूत वृद्धि: बेस चेन का प्राथमिक DEX, मूल्य और TVL दोनों में वृद्धि

2025 में क्रिप्टो मार्केट एक नए चरण में प्रवेश करता है, इथीरियम पारिस्थितिकी और लेयर 2 क्षेत्र लगातार गर्म हैं, जिसमें Aerodrome Finance (AERO) ने短期内快速出圈，成为市场关注的焦点。作为Base链上最大的去中心化交易协议之一，AERO不仅在价格走势上表现抢眼，链上数据和TVL排名也展现出强劲增长态势。

August 26, 2025

तेज़ गाइड: MEXC पर SOMI के प्री-मार्केट परपेचुअल ट्रेडिंग कैसे करें

Somnia एक उभरता हुआ उच्च प्रदर्शन ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है, जो अपने मिलियन TPS और मेटावर्स इकोसिस्टम के समर्थन के साथ हाल ही में काफी ध्यान आकर्षित कर रहा है। इसके मूल टोकन SOMI ने MEXC प्लेटफॉर्म पर प्री-मार्केट परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए सबसे पहले व्यापार करना शुरू कर दिया है। यह लेख आपको Somnia प्रोजेक्ट की प्रमुखताओं, प्री-मार्केट परपेचुअल के तंत्र, और SOMIUSDT के व्यापार में तेजी से भाग लेने के तरीके के बारे में जानकारी देगा।

August 26, 2025
और देखें

