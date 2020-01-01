प्री-लिस्टिंग पॉइंट एक विशेष प्रकार की प्री-मार्केट ट्रेडिंग को संदर्भित करते हैं, जहाँ प्रोजेक्ट टीम ने अभी तक टोकनॉमिक्स को फ़ाइनलाइज़ नहीं किया है, जैसे कि अधिकतम आपूर्ति और अन्य विवरण. इन टोकन की ट्रेडिंग शुरू में पूर्व निर्धारित अधिकतम आपूर्ति के आधार पर पॉइंट के रूप में की जाती है. जब प्रोजेक्ट टीम आधिकारिक तौर पर टोकनॉमिक्स को प्रकट करती है, तो प्लेटफ़ॉर्म वास्तविक अधिकतम आपूर्ति के अनुसार आपके द्वारा भरे गए ऑर्डर की मात्रा और प्राइस को आनुपातिक रूप से एडजस्ट कर देगा, साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि कुल ऑर्डर राशि अपरिवर्तित रहे. इसके बाद आप आधिकारिक प्री-मार्केट ट्रेडिंग प्रोजेक्ट में अपने एडजस्ट किए गए ऑर्डर की समीक्षा कर सकते हैं और सेटलमेंट की तैयारी कर सकते हैं.