प्री-मार्केट ट्रेडिंग कैसे करें?

1
ऑर्डर बनाएँ
मनचाहा टोकन चुनें, [ऑर्डर बनाएँ] पर क्लिक करें और [खरीदें] टैब चुनें. इसके बाद, खरीद ऑर्डर देने के लिए मात्रा और मूल्य डालें.
2
ऑर्डर मैच करें
विक्रेता द्वारा आपके ऑर्डर को मैच किए जाने की प्रतीक्षा करें. जब विक्रेता आपका ऑर्डर स्वीकार कर लेता है, तो सेटलमेंट के समय पर अपने टोकन पाने की प्रतीक्षा करें.
3
ऑर्डर का सेटलमेंट
आपको सेटलमेंट के समय विक्रेता से टोकन मिलेंगे. वरना, प्लेटफ़ॉर्म आपकी ऑर्डर की राशि वापस कर देगा और उचित मुआवज़ा देगा.
1
ऑर्डर चुनें
MEXC प्री-मार्केट पर किसी ऐसे मौजूदा बिक्री ऑर्डर को खोजें जो आपको वांछित मूल्य और टोकनों की मात्रा से मैच होता है.
2
ऑर्डर मैच करें
मात्रा और मूल्य की सावधानी से समीक्षा करें, फिर [खरीदें] पर क्लिक करें और अपनी खरीद को कन्फ़र्म करें.
3
ऑर्डर का सेटलमेंट
अगर विक्रेता निर्दिष्ट समय के अंदर सेटलमेंट पूरा कर लेता है, तो आपको अपने खरीदे गए टोकन मिल जाएँगे. वरना, प्लेटफ़ॉर्म आपकी ऑर्डर की राशि वापस कर देगा और उचित मुआवज़ा देगा.
1
ऑर्डर बनाएँ
मनचाहा टोकन चुनें, क्लिक [ऑर्डर बनाएँ] पर क्लिक करें और [बेचें] टैब को चुनें. इसके बाद, बिक्री ऑर्डर देने के लिए मात्रा और मूल्य डालें. ऑर्डर सबमिट करें और संबंधित राशि (प्रतिभूति सहित) का पेमेंट करें.
2
ऑर्डर मैच करें
किसी खरीदार के आपके ऑर्डर से मैच होनी की प्रतीक्षा करें. जब खरीदार आपका ऑर्डर स्वीकार कर लेता है, तो सेटलमेंट की अवधि के अंदर टोकन वितरित करने के लिए तैयार रहें.
3
ऑर्डर का सेटलमेंट
ध्यान रखें कि आपके स्पॉट अकाउंट में सेटलमेंट के समय से पहले वितरित करने के लिए पर्याप्त टोकन हों. वरना आपकी प्रतिभूति जब्त हो जाएगी.
1
ऑर्डर चुनें
MEXC प्री-मार्केट पर किसी ऐसे मौजूदा खरीद ऑर्डर को खोजें, जो आपके वांछित मूल्य और टोकनों की मात्रा से मैच होता है.
2
ऑर्डर मैच करें
मात्रा और मूल्य की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें, फिर [बेचें] पर क्लिक करें और संबंधित राशि (प्रतिभूति सहित) का पेमेंट करने के लिए अपनी बिक्री को कन्फ़र्म करें.
3
ऑर्डर का सेटलमेंट
ध्यान रखें कि आपके स्पॉट अकाउंट में सेटलमेंट के समय से पहले वितरित करने के लिए पर्याप्त टोकन हों. वरना आपकी प्रतिभूति जब्त हो जाएगी.

सामान्य प्रश्न

प्री-मार्केट ट्रेडिंग क्या है?

MEXC पर प्री-मार्केट ट्रेडिंग एक विशेष ओवर-द-काउंटर (OTC) सेवा है. इसकी मदद से निवेशक एक्सचेंज पर नए क्रिप्टो टोकनों की आधिकारिक रूप से लिस्टिंग से पहले ही उनका ट्रेड कर सकते हैं. खरीदार और विक्रेता अपने वांछित मूल्यों और वॉल्यूम को चुनकर अपने ट्रेड मैच कर सकते हैं. इससे शुरुआती निवेशकों को बढ़त मिलती है.