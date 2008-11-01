BTC

Bitcoin is a digital asset and a payment system invented by Satoshi Nakamoto who published a related paper in 2008 and released it as open-source software in 2009. The system featured as peer-to-peer; users can transact directly without an intermediary.

नामBTC

रैंकNo.1

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर0.5742%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)230,324.21%

बाज़ार में उपलब्ध राशि19,918,693

अधिकतम आपूर्ति21,000,000

कुल आपूर्ति19,918,693

सर्कुलेशन रेट0.9485%

जारी करने की तारीख2008-11-01 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था0.0025 USDT

अब तक का सबसे उच्च स्तर124457.11687036631,2025-08-14

सबसे कम कीमत0.04864654,2010-07-14

पब्लिक ब्लॉकचेनBTC

परिचयBitcoin is a digital asset and a payment system invented by Satoshi Nakamoto who published a related paper in 2008 and released it as open-source software in 2009. The system featured as peer-to-peer; users can transact directly without an intermediary.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.