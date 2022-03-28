MBX

MARBLEX is creating a healthy blockchain ecosystem to prolong the PLC of Netmarble’s games.

नामMBX

रैंकNo.629

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.98%

बाज़ार में उपलब्ध राशि255,838,435.80091614

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति321,345,381

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर72.16691432096708,2022-03-28

सबसे कम कीमत0.14399669808074528,2025-04-07

पब्लिक ब्लॉकचेनKLAY

परिचयMARBLEX is creating a healthy blockchain ecosystem to prolong the PLC of Netmarble’s games.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.