Solana (SOL) रियल-टाइम प्राइस $ 216.99 है. पिछले 24 घंटों में, SOL ने $ 207.15 के कम और $ 217.9 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SOL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 294.33494870928604 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.505193636791 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SOL में +0.44%, 24 घंटों में +2.85%, तथा पिछले 7 दिनों में +19.36% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Solana (SOL) मार्केट की जानकारी
No.6
$ 117.32B
$ 117.32B$ 117.32B
$ 327.32M
$ 327.32M$ 327.32M
$ 132.03B
$ 132.03B$ 132.03B
540.67M
540.67M 540.67M
--
----
608,472,836.4580762
608,472,836.4580762 608,472,836.4580762
3.00%
2020-03-23 00:00:00
SOL
Solana का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 117.32B है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 327.32M है. SOL की मार्केट में उपलब्ध राशि 540.67M है, कुल आपूर्ति 608472836.4580762 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 132.03B है.
Solana (SOL) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Solana के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ +6.0145
+2.85%
30 दिन
$ +35.27
+19.40%
60 दिन
$ +65.23
+42.98%
90 दिन
$ +62.84
+40.76%
Solana के मूल्य में आज आया अंतर
आज SOL में $ +6.0145 (+2.85%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
Solana के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +35.27 (+19.40%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
Solana के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर SOL में $ +65.23 (+42.98%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
Solana के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +62.84 (+40.76%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Solana (SOL) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
Founded by former Qualcomm, Intel, and Dropbox engineers in late-2017, Solana is a single-chain, delegated-Proof-of-Stake protocol whose focus is on delivering scalability without sacrificing decentralization or security. The Solana protocol is designed to facilitate decentralized app (DApp) creation. Core to Solana's scaling solution is a decentralized clock titled Proof-of-History (PoH), built to solve the problem of time in distributed networks where there is not a single, trusted, source of time. Due to the innovative hybrid consensus model, Solana has attracted the attention of small traders and institutional traders. An important focus of the Solana Foundation is to make decentralized finance available on a larger scale.
Solana प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Solana (SOL) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Solana (SOL) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Solana के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
Solana (SOL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SOL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
Solana (SOL) कैसे खरीदें
