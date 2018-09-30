USDC की अधिक जानकारी

$0.9998
0.00%1D
USDCoin (USDC) मूल्य का लाइव चार्ट
USDCoin (USDC) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.9997
$ 0.9997$ 0.9997
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1
$ 1$ 1
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.9997
$ 0.9997$ 0.9997

$ 1
$ 1$ 1

$ 2.349556378332484
$ 2.349556378332484$ 2.349556378332484

$ 0.8774
$ 0.8774$ 0.8774

+0.01%

0.00%

-0.03%

-0.03%

USDCoin (USDC) रियल-टाइम प्राइस $ 0.9998 है. पिछले 24 घंटों में, USDC ने $ 0.9997 के कम और $ 1 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. USDC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.349556378332484 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.8774 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में USDC में +0.01%, 24 घंटों में 0.00%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.03% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

USDCoin (USDC) मार्केट की जानकारी

No.7

$ 70.66B
$ 70.66B$ 70.66B

$ 97.14M
$ 97.14M$ 97.14M

$ 70.66B
$ 70.66B$ 70.66B

70.67B
70.67B 70.67B

70,673,204,451.47606
70,673,204,451.47606 70,673,204,451.47606

1.82%

$ 1
$ 1$ 1

ETH

USDCoin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 70.66B है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 97.14M है. USDC की मार्केट में उपलब्ध राशि 70.67B है, कुल आपूर्ति 70673204451.47606 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 70.66B है.

USDCoin (USDC) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में USDCoin के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 00.00%
30 दिन$ -0.0001-0.02%
60 दिन$ 00.00%
90 दिन$ +0.0002+0.02%
USDCoin के मूल्य में आज आया अंतर

आज USDC में $ 0 (0.00%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

USDCoin के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0001 (-0.02%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

USDCoin के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर USDC में $ 0 (0.00%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

USDCoin के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.0002 (+0.02%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

USDCoin (USDC) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब USDCoin प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

USDCoin (USDC) क्या है

USDCoin (USDC) is a full reserve US dollar-backed stablecoin issued by Circle, and is based on the open source fiat stablecoin framework being developed by CENTRE.

USDCoin MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके USDCoin निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- USDC की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- USDCoin के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर USDCoin खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

USDCoin प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में USDCoin (USDC) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके USDCoin (USDC) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? USDCoin के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब USDCoin प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

USDCoin (USDC) टोकन का अर्थशास्त्र

USDCoin (USDC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. USDC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

USDCoin (USDC) कैसे खरीदें

क्या आपको USDCoin कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से USDCoin खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

USDC लोकल करेंसी में

1 USDCoin(USDC) से VND
26,309.737
1 USDCoin(USDC) से AUD
A$1.519696
1 USDCoin(USDC) से GBP
0.739852
1 USDCoin(USDC) से EUR
0.84983
1 USDCoin(USDC) से USD
$0.9998
1 USDCoin(USDC) से MYR
RM4.209158
1 USDCoin(USDC) से TRY
41.131772
1 USDCoin(USDC) से JPY
¥145.9708
1 USDCoin(USDC) से ARS
ARS$1,333.063334
1 USDCoin(USDC) से RUB
80.4839
1 USDCoin(USDC) से INR
87.762444
1 USDCoin(USDC) से IDR
Rp16,390.161312
1 USDCoin(USDC) से KRW
1,388.602224
1 USDCoin(USDC) से PHP
57.018594
1 USDCoin(USDC) से EGP
￡E.48.4903
1 USDCoin(USDC) से BRL
R$5.408918
1 USDCoin(USDC) से CAD
C$1.369726
1 USDCoin(USDC) से BDT
121.535688
1 USDCoin(USDC) से NGN
1,535.782782
1 USDCoin(USDC) से COP
$4,031.44355
1 USDCoin(USDC) से ZAR
R.17.706458
1 USDCoin(USDC) से UAH
41.201758
1 USDCoin(USDC) से VES
Bs143.9712
1 USDCoin(USDC) से CLP
$967.8064
1 USDCoin(USDC) से PKR
Rs283.383312
1 USDCoin(USDC) से KZT
537.232532
1 USDCoin(USDC) से THB
฿32.353528
1 USDCoin(USDC) से TWD
NT$30.523894
1 USDCoin(USDC) से AED
د.إ3.669266
1 USDCoin(USDC) से CHF
Fr0.79984
1 USDCoin(USDC) से HKD
HK$7.788442
1 USDCoin(USDC) से AMD
֏382.033578
1 USDCoin(USDC) से MAD
.د.م9.008198
1 USDCoin(USDC) से MXN
$18.656268
1 USDCoin(USDC) से SAR
ريال3.74925
1 USDCoin(USDC) से PLN
3.64927
1 USDCoin(USDC) से RON
лв4.339132
1 USDCoin(USDC) से SEK
kr9.488102
1 USDCoin(USDC) से BGN
лв1.669666
1 USDCoin(USDC) से HUF
Ft340.061974
1 USDCoin(USDC) से CZK
21.025794
1 USDCoin(USDC) से KWD
د.ك0.304939
1 USDCoin(USDC) से ILS
3.329334
1 USDCoin(USDC) से AOA
Kz911.387686
1 USDCoin(USDC) से BHD
.د.ب0.3769246
1 USDCoin(USDC) से BMD
$0.9998
1 USDCoin(USDC) से DKK
kr6.39872
1 USDCoin(USDC) से HNL
L26.154768
1 USDCoin(USDC) से MUR
45.910816
1 USDCoin(USDC) से NAD
$17.656468
1 USDCoin(USDC) से NOK
kr10.067986
1 USDCoin(USDC) से NZD
$1.689662
1 USDCoin(USDC) से PAB
B/.0.9998
1 USDCoin(USDC) से PGK
K4.229154
1 USDCoin(USDC) से QAR
ر.ق3.64927
1 USDCoin(USDC) से RSD
дин.100.449906

USDCoin संसाधन

USDCoin को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक USDCoin वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न USDCoin

आज USDCoin (USDC) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव USDC प्राइस 0.9998 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
USDC से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
USDC से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.9998 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
USDCoin का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
USDC के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 70.66B USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
USDC की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
USDC की मार्केट में उपलब्ध राशि 70.67B USD है.
USDC की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
USDC ने 2.349556378332484 USD की ATH प्राइस हासिल की.
USDC का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
USDC ने 0.8774 USD की ATL प्राइस देखी.
USDC का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
USDC के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 97.14M USD है.
क्या USDC इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष USDC इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए USDC का प्राइस का अनुमान देखें.
