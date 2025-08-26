NEAR की अधिक जानकारी

1 NEAR से USD लाइव प्राइस:

$2.514
$2.514$2.514
-0.15%1D
USD
NEAR (NEAR) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 12:47:51 (UTC+8)

NEAR (NEAR) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 2.477
$ 2.477$ 2.477
24 घंटे में न्यूनतम
$ 2.568
$ 2.568$ 2.568
24 घंटे में उच्चतम

$ 2.477
$ 2.477$ 2.477

$ 2.568
$ 2.568$ 2.568

$ 20.463677506662826
$ 20.463677506662826$ 20.463677506662826

$ 0.405708843123474
$ 0.405708843123474$ 0.405708843123474

-0.28%

-0.15%

+2.99%

+2.99%

NEAR (NEAR) रियल-टाइम प्राइस $ 2.514 है. पिछले 24 घंटों में, NEAR ने $ 2.477 के कम और $ 2.568 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NEAR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 20.463677506662826 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.405708843123474 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NEAR में -0.28%, 24 घंटों में -0.15%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.99% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

NEAR (NEAR) मार्केट की जानकारी

No.9450

$ 2.91M
$ 2.91M$ 2.91M

$ 13.24M
$ 13.24M$ 13.24M

$ 2.91M
$ 2.91M$ 2.91M

1.16M
1.16M 1.16M

1,157,133.1517756
1,157,133.1517756 1,157,133.1517756

NEAR

NEAR का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.91M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 13.24M है. NEAR की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.16M है, कुल आपूर्ति 1157133.1517756 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.91M है.

NEAR (NEAR) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में NEAR के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00378-0.15%
30 दिन$ -0.179-6.65%
60 दिन$ +0.309+14.01%
90 दिन$ +0.101+4.18%
NEAR के मूल्य में आज आया अंतर

आज NEAR में $ -0.00378 (-0.15%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

NEAR के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.179 (-6.65%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

NEAR के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर NEAR में $ +0.309 (+14.01%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

NEAR के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.101 (+4.18%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

NEAR (NEAR) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब NEAR प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

NEAR (NEAR) क्या है

NEAR Protocol is the blockchain for AI. A high-performance, AI-native platform built to power the next generation of decentralized applications and intelligent agents. It provides the infrastructure AI needs to transact, operate, and interact across Web2 and Web3. NEAR combines three core elements: User-Owned AI, which ensures agents act in users’ best interests; Intents and Chain Abstraction, which eliminate blockchain complexity for seamless, goal-driven transactions across chains; and a sharded blockchain architecture that delivers the scalability, speed, and low-cost execution needed for real-world AI and Web3 use. This integrated stack makes NEAR the foundation for building secure, user-owned, AI-native applications at internet scale.

NEAR MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके NEAR निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- NEAR की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- NEAR के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर NEAR खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

NEAR प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में NEAR (NEAR) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके NEAR (NEAR) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? NEAR के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब NEAR प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

NEAR (NEAR) टोकन का अर्थशास्त्र

NEAR (NEAR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NEAR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

NEAR (NEAR) कैसे खरीदें

क्या आपको NEAR कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से NEAR खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

NEAR लोकल करेंसी में

1 NEAR(NEAR) से VND
66,155.91
1 NEAR(NEAR) से AUD
A$3.82128
1 NEAR(NEAR) से GBP
1.86036
1 NEAR(NEAR) से EUR
2.1369
1 NEAR(NEAR) से USD
$2.514
1 NEAR(NEAR) से MYR
RM10.58394
1 NEAR(NEAR) से TRY
103.42596
1 NEAR(NEAR) से JPY
¥367.044
1 NEAR(NEAR) से ARS
ARS$3,351.99162
1 NEAR(NEAR) से RUB
202.377
1 NEAR(NEAR) से INR
220.65378
1 NEAR(NEAR) से IDR
Rp41,213.10816
1 NEAR(NEAR) से KRW
3,491.64432
1 NEAR(NEAR) से PHP
143.4237
1 NEAR(NEAR) से EGP
￡E.121.90386
1 NEAR(NEAR) से BRL
R$13.60074
1 NEAR(NEAR) से CAD
C$3.44418
1 NEAR(NEAR) से BDT
305.60184
1 NEAR(NEAR) से NGN
3,861.73026
1 NEAR(NEAR) से COP
$10,137.0765
1 NEAR(NEAR) से ZAR
R.44.54808
1 NEAR(NEAR) से UAH
103.60194
1 NEAR(NEAR) से VES
Bs362.016
1 NEAR(NEAR) से CLP
$2,433.552
1 NEAR(NEAR) से PKR
Rs712.56816
1 NEAR(NEAR) से KZT
1,350.87276
1 NEAR(NEAR) से THB
฿81.3279
1 NEAR(NEAR) से TWD
NT$76.75242
1 NEAR(NEAR) से AED
د.إ9.22638
1 NEAR(NEAR) से CHF
Fr2.0112
1 NEAR(NEAR) से HKD
HK$19.58406
1 NEAR(NEAR) से AMD
֏960.62454
1 NEAR(NEAR) से MAD
.د.م22.65114
1 NEAR(NEAR) से MXN
$46.93638
1 NEAR(NEAR) से SAR
ريال9.4275
1 NEAR(NEAR) से PLN
9.1761
1 NEAR(NEAR) से RON
лв10.91076
1 NEAR(NEAR) से SEK
kr23.85786
1 NEAR(NEAR) से BGN
лв4.19838
1 NEAR(NEAR) से HUF
Ft855.08682
1 NEAR(NEAR) से CZK
52.86942
1 NEAR(NEAR) से KWD
د.ك0.76677
1 NEAR(NEAR) से ILS
8.34648
1 NEAR(NEAR) से AOA
Kz2,291.68698
1 NEAR(NEAR) से BHD
.د.ب0.945264
1 NEAR(NEAR) से BMD
$2.514
1 NEAR(NEAR) से DKK
kr16.0896
1 NEAR(NEAR) से HNL
L65.76624
1 NEAR(NEAR) से MUR
115.74456
1 NEAR(NEAR) से NAD
$44.39724
1 NEAR(NEAR) से NOK
kr25.31598
1 NEAR(NEAR) से NZD
$4.24866
1 NEAR(NEAR) से PAB
B/.2.514
1 NEAR(NEAR) से PGK
K10.63422
1 NEAR(NEAR) से QAR
ر.ق9.1761
1 NEAR(NEAR) से RSD
дин.252.58158

NEAR संसाधन

NEAR को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक NEAR वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न NEAR

आज NEAR (NEAR) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव NEAR प्राइस 2.514 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
NEAR से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
NEAR से USD की मौजूदा प्राइस $ 2.514 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
NEAR का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
NEAR के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.91M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
NEAR की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
NEAR की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.16M USD है.
NEAR की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
NEAR ने 20.463677506662826 USD की ATH प्राइस हासिल की.
NEAR का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
NEAR ने 0.405708843123474 USD की ATL प्राइस देखी.
NEAR का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
NEAR के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 13.24M USD है.
क्या NEAR इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष NEAR इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए NEAR का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 12:47:51 (UTC+8)

NEAR (NEAR) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

चर्चित खबरें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

NEAR-से-USD कैलकुलेटर

राशि

NEAR
NEAR
USD
USD

1 NEAR = 2.514 USD

NEAR ट्रेड करें

NEARUSDC
$2.515
$2.515$2.515
-0.27%
NEARUSDT
$2.514
$2.514$2.514
-0.27%

आज ही MEXC से जुड़ें

-- स्पॉट मेकर फ़ीस, -- स्पॉट टेकर फ़ीस
-- फ़्यूचर्स मेकर फ़ीस, -- फ़्यूचर्स टेकर फ़ीस