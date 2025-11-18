LiveArt मूल्य(ART)
आज LiveArt (ART) का लाइव मूल्य $ 0.001437 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.82% का बदलाव आया है. मौजूदा ART से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.001437 प्रति ART है.
-- के मार्केट कैप के अनुसार LiveArt करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि -- ART है. पिछले 24 घंटों के दौरान, ART की ट्रेडिंग $ 0.001426 (निम्न) और $ 0.001479 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर -- और सबसे निम्न स्तर -- है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में ART में पिछले एक घंटे में +0.63% और पिछले 7 दिनों में -35.68% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 55.27K तक पहुँच गया.
BASE
LiveArt का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 55.27K है. ART की मार्केट में उपलब्ध राशि -- है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.44M है.
+0.63%
-0.82%
-35.68%
-35.68%
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में LiveArt के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00001191
|-0.82%
|30 दिन
|$ -0.002659
|-64.92%
|60 दिन
|$ -0.021513
|-93.74%
|90 दिन
|$ -0.023563
|-94.26%
आज ART में $ -0.00001191 (-0.82%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.002659 (-64.92%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर ART में $ -0.021513 (-93.74%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.023563 (-94.26%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
LiveArt (ART) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब LiveArt प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, LiveArt के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
LiveArt is the AI-powered RWAfi protocol unlocking the $10T market of investment-grade art, watches, cars, wine, and collectibles. By transforming blue-chip assets into liquid, programmable financial instruments, LiveArt makes cultural wealth tradeable on-chain. With a $200M+ asset pipeline, 13M+ connected wallets, and deployment across 17 chains, LiveArt fuses AI intelligence, DeFi liquidity, and real-world assets into the first platform where masterpieces become yield-generating, globally accessible financial products.
LiveArt को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
राशि
1 ART = 0.001437 USD