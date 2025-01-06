Launchpool

ऐसेट्स लॉक करके स्टार प्रोजेक्ट्स से टोकन हासिल करें

कुल प्राइज़ पूल (USDT)
1,239,239
कुल प्रतिभागी
89,361
लिस्ट में शामिल प्रोजेक्ट की संख्या
15
EINSTEIN

EIN

पूरा हुआ
कुल एयरड्रॉप
28,000,000 EIN
इवेंट की अवधि
2025-08-04 18:00 - 2025-08-09 18:00
नए यूज़र के लिए एक्सक्लूसिव

USDT पूल - नए यूज़र के लिए एक्सक्लूसिव

USDT लॉक करके EIN एयरड्रॉप्स हासिल करें

Tether
अनुमानित APR
80.24%
कुल एयरड्रॉप
14,000,000 EIN
कुल लॉक हुई मात्रा
1,367,960 USDT
प्रतिभागी
948

MX पूल

MX लॉक करके EIN एयरड्रॉप्स हासिल करें

MX Token
अनुमानित APR
7.33%
कुल एयरड्रॉप
7,000,000 EIN
कुल लॉक हुई मात्रा
7,628,495 MX
प्रतिभागी
5,771

EIN पूल

EIN लॉक करके EIN एयरड्रॉप्स हासिल करें

EINSTEIN
अनुमानित APR
2,995.28%
कुल एयरड्रॉप
7,000,000 EIN
कुल लॉक हुई मात्रा
18,886,122 EIN
प्रतिभागी
210
🔥 7,300,000,000 EIN: माइनिंग में आग लगी है! 🚀 1,000%+ APR
अभी शामिल हों
StablR USD

USDR

पूरा हुआ
कुल एयरड्रॉप
70,000 USDT
इवेंट की अवधि
2025-07-28 19:00 - 2025-08-01 19:00
नए यूज़र के लिए एक्सक्लूसिव

USDT पूल - नए यूज़र के लिए एक्सक्लूसिव

USDT लॉक करके USDT एयरड्रॉप्स हासिल करें

Tether
अनुमानित APR
207.08%
कुल एयरड्रॉप
50,000 USDT
कुल लॉक हुई मात्रा
1,781,074 USDT
प्रतिभागी
1,141

MX पूल

MX लॉक करके USDT एयरड्रॉप्स हासिल करें

MX Token
अनुमानित APR
7.18%
कुल एयरड्रॉप
10,000 USDT
कुल लॉक हुई मात्रा
6,794,231 MX
प्रतिभागी
5,149

USDR पूल

USDR लॉक करके USDT एयरड्रॉप्स हासिल करें

StablR USD
अनुमानित APR
125.34%
कुल एयरड्रॉप
10,000 USDT
कुल लॉक हुई मात्रा
710,609 USDR
प्रतिभागी
697
StablR Euro

EURR

पूरा हुआ
कुल एयरड्रॉप
70,000 USDT
इवेंट की अवधि
2025-07-24 19:00 - 2025-07-28 19:00
नए यूज़र के लिए एक्सक्लूसिव

USDT पूल - नए यूज़र के लिए एक्सक्लूसिव

USDT लॉक करके USDT एयरड्रॉप्स हासिल करें

Tether
अनुमानित APR
265.30%
कुल एयरड्रॉप
50,000 USDT
कुल लॉक हुई मात्रा
1,273,366 USDT
प्रतिभागी
906

MX पूल

MX लॉक करके USDT एयरड्रॉप्स हासिल करें

MX Token
अनुमानित APR
7.38%
कुल एयरड्रॉप
10,000 USDT
कुल लॉक हुई मात्रा
7,043,910 MX
प्रतिभागी
5,229

EURR पूल

EURR लॉक करके USDT एयरड्रॉप्स हासिल करें

StablR Euro
अनुमानित APR
179.68%
कुल एयरड्रॉप
10,000 USDT
कुल लॉक हुई मात्रा
411,359 EURR
प्रतिभागी
454
TRN

TRN

शुरुआती लिस्टिंग
पूरा हुआ
कुल एयरड्रॉप
190,000 TRN
इवेंट की अवधि
2025-07-15 19:00 - 2025-07-23 19:00
नए यूज़र के लिए एक्सक्लूसिव

USDT पूल - नए यूज़र के लिए एक्सक्लूसिव

USDT लॉक करके TRN एयरड्रॉप्स हासिल करें

Tether
अनुमानित APR
28.14%
कुल एयरड्रॉप
95,000 TRN
कुल लॉक हुई मात्रा
1,569,907 USDT
प्रतिभागी
917

TRN पूल

TRN लॉक करके TRN एयरड्रॉप्स हासिल करें

TRN
अनुमानित APR
1,884.61%
कुल एयरड्रॉप
95,000 TRN
कुल लॉक हुई मात्रा
314,040 TRN
प्रतिभागी
702
EINSTEIN

EIN

शुरुआती लिस्टिंग
पूरा हुआ
कुल एयरड्रॉप
42,500,000 EIN
इवेंट की अवधि
2025-05-18 18:00 - 2025-07-17 18:00
नए यूज़र के लिए एक्सक्लूसिव

USDT पूल - नए यूज़र के लिए एक्सक्लूसिव

USDT लॉक करके EIN एयरड्रॉप्स हासिल करें

Tether
अनुमानित APR
113.39%
कुल एयरड्रॉप
25,000,000 EIN
कुल लॉक हुई मात्रा
1,784,617 USDT
प्रतिभागी
1,868

MX पूल

MX लॉक करके EIN एयरड्रॉप्स हासिल करें

MX Token
अनुमानित APR
8.80%
कुल एयरड्रॉप
17,500,000 EIN
कुल लॉक हुई मात्रा
8,019,955 MX
प्रतिभागी
8,622
🔥 7,300,000,000 EIN: माइनिंग में आग लगी है! 🚀 1,000%+ APR
अभी शामिल हों
Bombie

BOMB

शुरुआती लिस्टिंग
पूरा हुआ
कुल एयरड्रॉप
6,000,000 BOMB
इवेंट की अवधि
2025-06-13 18:00 - 2025-06-16 18:00
नए यूज़र के लिए एक्सक्लूसिव

USDT पूल - नए यूज़र के लिए एक्सक्लूसिव

USDT लॉक करके BOMB एयरड्रॉप्स हासिल करें

Tether
अनुमानित APR
449.81%
कुल एयरड्रॉप
4,000,000 BOMB
कुल लॉक हुई मात्रा
1,085,194 USDT
प्रतिभागी
730

MX पूल

MX लॉक करके BOMB एयरड्रॉप्स हासिल करें

MX Token
अनुमानित APR
22.01%
कुल एयरड्रॉप
2,000,000 BOMB
कुल लॉक हुई मात्रा
4,399,152 MX
प्रतिभागी
3,057
ICEBERG

ICEBERG

शुरुआती लिस्टिंग
पूरा हुआ
कुल एयरड्रॉप
1,666,666,666 ICEBERG
इवेंट की अवधि
2025-05-20 19:00 - 2025-05-25 19:00
नए यूज़र के लिए एक्सक्लूसिव

ICEBERG पूल - नए यूज़र के लिए एक्सक्लूसिव

ICEBERG लॉक करके ICEBERG एयरड्रॉप्स हासिल करें

ICEBERG
अनुमानित APR
8,488.44%
कुल एयरड्रॉप
833,333,333 ICEBERG
कुल लॉक हुई मात्रा
719,672,913 ICEBERG
प्रतिभागी
240

MX पूल

MX लॉक करके ICEBERG एयरड्रॉप्स हासिल करें

MX Token
अनुमानित APR
4.66%
कुल एयरड्रॉप
833,333,333 ICEBERG
कुल लॉक हुई मात्रा
3,625,514 MX
प्रतिभागी
2,759
Shardeum

SHM

शुरुआती लिस्टिंग
पूरा हुआ
कुल एयरड्रॉप
63,360 SHM
इवेंट की अवधि
2025-05-02 19:00 - 2025-05-04 19:00
नए यूज़र के लिए एक्सक्लूसिव

USDT पूल - नए यूज़र के लिए एक्सक्लूसिव

USDT लॉक करके SHM एयरड्रॉप्स हासिल करें

Tether
अनुमानित APR
600.58%
कुल एयरड्रॉप
31,680 SHM
कुल लॉक हुई मात्रा
1,212,768 USDT
प्रतिभागी
784

MX पूल

MX लॉक करके SHM एयरड्रॉप्स हासिल करें

MX Token
अनुमानित APR
48.75%
कुल एयरड्रॉप
31,680 SHM
कुल लॉक हुई मात्रा
5,397,116 MX
प्रतिभागी
4,137
Balance

EPT

शुरुआती लिस्टिंग
पूरा हुआ
कुल एयरड्रॉप
4,560,000 EPT
इवेंट की अवधि
2025-04-21 20:00 - 2025-04-24 18:00
नए यूज़र के लिए एक्सक्लूसिव

USDT पूल - नए यूज़र के लिए एक्सक्लूसिव

USDT लॉक करके EPT एयरड्रॉप्स हासिल करें

Tether
अनुमानित APR
221.06%
कुल एयरड्रॉप
2,300,000 EPT
कुल लॉक हुई मात्रा
1,955,829.733 USDT
प्रतिभागी
1,204

MX पूल

MX लॉक करके EPT एयरड्रॉप्स हासिल करें

MX Token
अनुमानित APR
14.02%
कुल एयरड्रॉप
1,300,000 EPT
कुल लॉक हुई मात्रा
5,462,085.851 MX
प्रतिभागी
4,243

EPT पूल

EPT लॉक करके EPT एयरड्रॉप्स हासिल करें

Balance
अनुमानित APR
624.27%
कुल एयरड्रॉप
960,000 EPT
कुल लॉक हुई मात्रा
18,864,827.814 EPT
प्रतिभागी
393
Mantle

MNT

पूरा हुआ
कुल एयरड्रॉप
240,000 MNT
इवेंट की अवधि
2025-03-31 22:00 - 2025-04-04 18:00
नए यूज़र के लिए एक्सक्लूसिव

USDT पूल - नए यूज़र के लिए एक्सक्लूसिव

USDT लॉक करके MNT एयरड्रॉप्स हासिल करें

Tether
अनुमानित APR
134.91%
कुल एयरड्रॉप
48,000 MNT
कुल लॉक हुई मात्रा
2,757,307 USDT
प्रतिभागी
1,730

MX पूल

MX लॉक करके MNT एयरड्रॉप्स हासिल करें

MX Token
अनुमानित APR
34.49%
कुल एयरड्रॉप
72,000 MNT
कुल लॉक हुई मात्रा
5,277,175 MX
प्रतिभागी
4,523

MNT पूल

MNT लॉक करके MNT एयरड्रॉप्स हासिल करें

Mantle
अनुमानित APR
96.05%
कुल एयरड्रॉप
120,000 MNT
कुल लॉक हुई मात्रा
12,425,855 MNT
प्रतिभागी
4,492
Kinto

KINTO

शुरुआती लिस्टिंग
पूरा हुआ
कुल एयरड्रॉप
10,100 KINTO
इवेंट की अवधि
2025-03-28 18:00 - 2025-03-31 18:00
नए यूज़र के लिए एक्सक्लूसिव

USDT पूल - नए यूज़र के लिए एक्सक्लूसिव

USDT लॉक करके KINTO एयरड्रॉप्स हासिल करें

Tether
अनुमानित APR
397.35%
कुल एयरड्रॉप
5,100 KINTO
कुल लॉक हुई मात्रा
2,661,559.62 USDT
प्रतिभागी
1,702

MX पूल

MX लॉक करके KINTO एयरड्रॉप्स हासिल करें

MX Token
अनुमानित APR
32.26%
कुल एयरड्रॉप
3,000 KINTO
कुल लॉक हुई मात्रा
6,137,476.3 MX
प्रतिभागी
5,185

KINTO पूल

KINTO लॉक करके KINTO एयरड्रॉप्स हासिल करें

Kinto
अनुमानित APR
3,934.48%
कुल एयरड्रॉप
2,000 KINTO
कुल लॉक हुई मात्रा
6,405.9 KINTO
प्रतिभागी
1,993
Term Finance

TERM

शुरुआती लिस्टिंग
पूरा हुआ
कुल एयरड्रॉप
120,000 TERM
इवेंट की अवधि
2025-03-25 19:00 - 2025-03-27 19:00
नए यूज़र के लिए एक्सक्लूसिव

USDT पूल - नए यूज़र के लिए एक्सक्लूसिव

USDT लॉक करके TERM एयरड्रॉप्स हासिल करें

Tether
अनुमानित APR
539.01%
कुल एयरड्रॉप
60,000 TERM
कुल लॉक हुई मात्रा
1,028,611 USDT
प्रतिभागी
819

MX पूल

MX लॉक करके TERM एयरड्रॉप्स हासिल करें

MX Token
अनुमानित APR
27.00%
कुल एयरड्रॉप
36,000 TERM
कुल लॉक हुई मात्रा
4,354,949 MX
प्रतिभागी
3,418

TERM पूल

TERM लॉक करके TERM एयरड्रॉप्स हासिल करें

Term Finance
अनुमानित APR
5,661.41%
कुल एयरड्रॉप
24,000 TERM
कुल लॉक हुई मात्रा
78,460 TERM
प्रतिभागी
1,531
Story

IP

शुरुआती लिस्टिंग
पूरा हुआ
कुल एयरड्रॉप
60,000 IP
इवेंट की अवधि
2025-02-12 18:00 - 2025-02-15 18:00
नए यूज़र के लिए एक्सक्लूसिव

USDT पूल - नए यूज़र के लिए एक्सक्लूसिव

USDT लॉक करके IP एयरड्रॉप्स हासिल करें

Tether
अनुमानित APR
185.52%
कुल एयरड्रॉप
30,000 IP
कुल लॉक हुई मात्रा
3,489,508 USDT
प्रतिभागी
2,402

MX पूल

MX लॉक करके IP एयरड्रॉप्स हासिल करें

MX Token
अनुमानित APR
19.55%
कुल एयरड्रॉप
18,000 IP
कुल लॉक हुई मात्रा
5,721,002 MX
प्रतिभागी
4,981

IP पूल

IP लॉक करके IP एयरड्रॉप्स हासिल करें

Story
अनुमानित APR
645.05%
कुल एयरड्रॉप
12,000 IP
कुल लॉक हुई मात्रा
221,808 IP
प्रतिभागी
1,866
Aptos

APT

पूरा हुआ
कुल एयरड्रॉप
30,500 APT
इवेंट की अवधि
2025-01-23 18:00 - 2025-01-26 18:00
नए यूज़र के लिए एक्सक्लूसिव

USDT पूल - नए यूज़र के लिए एक्सक्लूसिव

USDT लॉक करके APT एयरड्रॉप्स हासिल करें

Tether
अनुमानित APR
260.38%
कुल एयरड्रॉप
16,000 APT
कुल लॉक हुई मात्रा
6,176,889 USDT
प्रतिभागी
3,734

MX पूल

MX लॉक करके APT एयरड्रॉप्स हासिल करें

MX Token
अनुमानित APR
58.36%
कुल एयरड्रॉप
11,500 APT
कुल लॉक हुई मात्रा
5,076,509 MX
प्रतिभागी
3,901

APT पूल

APT लॉक करके APT एयरड्रॉप्स हासिल करें

Aptos
अनुमानित APR
68.87%
कुल एयरड्रॉप
3,000 APT
कुल लॉक हुई मात्रा
525,988 APT
प्रतिभागी
2,460
Xterio

XTER

शुरुआती लिस्टिंग
पूरा हुआ
कुल एयरड्रॉप
800,000 XTER
इवेंट की अवधि
2025-01-06 18:00 - 2025-01-10 18:00
नए यूज़र के लिए एक्सक्लूसिव

USDT पूल - नए यूज़र के लिए एक्सक्लूसिव

USDT लॉक करके XTER एयरड्रॉप्स हासिल करें

Tether
अनुमानित APR
279.69%
कुल एयरड्रॉप
400,000 XTER
कुल लॉक हुई मात्रा
8,436,874 USDT
प्रतिभागी
5,642

MX पूल

MX लॉक करके XTER एयरड्रॉप्स हासिल करें

MX Token
अनुमानित APR
47.02%
कुल एयरड्रॉप
240,000 XTER
कुल लॉक हुई मात्रा
5,004,835 MX
प्रतिभागी
3,627

XTER पूल

XTER लॉक करके XTER एयरड्रॉप्स हासिल करें

Xterio
अनुमानित APR
1,335.95%
कुल एयरड्रॉप
160,000 XTER
कुल लॉक हुई मात्रा
1,008,964 XTER
प्रतिभागी
2,698