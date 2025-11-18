EVAA Protocol मूल्य(EVAA)
आज EVAA Protocol (EVAA) का लाइव मूल्य $ 1.143 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 7.82% का बदलाव आया है. मौजूदा EVAA से USD कन्वर्ज़न दर $ 1.143 प्रति EVAA है.
$ 7.56M के मार्केट कैप के अनुसार EVAA Protocol करेंसी की रैंक #1155 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 6.62M EVAA है. पिछले 24 घंटों के दौरान, EVAA की ट्रेडिंग $ 1.129 (निम्न) और $ 1.324 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 13.61297177645488 और सबसे निम्न स्तर $ 1.0834426088456373 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में EVAA में पिछले एक घंटे में -1.81% और पिछले 7 दिनों में -32.61% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 456.19K तक पहुँच गया.
EVAA Protocol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 7.56M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 456.19K है. EVAA की मार्केट में उपलब्ध राशि 6.62M है, कुल आपूर्ति 50000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 57.15M है.
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में EVAA Protocol के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
आज EVAA में $ -0.09697 (-7.82%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -2.205 (-65.87%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर EVAA में $ -0.857 (-42.85%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.857 (-42.85%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
EVAA Protocol (EVAA) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब EVAA Protocol प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, EVAA Protocol के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
EVAA is a Telegram-native open-sourced decentralized liquidity protocol on TON Blockchain that allows users to act as depositors, earning passive income by providing liquidity, or as borrowers, who can secure overcollateralised loans.
EVAA Protocol को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
राशि
1 EVAA = 1.143 USD