Wrapped Mantle (WMNT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 24 שעות נמוך $ 1.23 $ 1.23 $ 1.23 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 גבוה 24 שעות $ 1.23$ 1.23 $ 1.23 שיא כל הזמנים $ 1.5$ 1.5 $ 1.5 המחיר הנמוך ביותר $ 0.306494$ 0.306494 $ 0.306494 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.63% שינוי מחיר (1D) -5.92% שינוי מחיר (7D) -11.29% שינוי מחיר (7D) -11.29%

Wrapped Mantle (WMNT) המחיר בזמן אמת של הוא $1.14. במהלך 24 השעות האחרונות, WMNT נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.12 לבין שיא של $ 1.23, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WMNTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.5, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.306494.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WMNT השתנה ב -0.63% במהלך השעה האחרונה, -5.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wrapped Mantle (WMNT) מידע שוק

שווי שוק $ 18.70M$ 18.70M $ 18.70M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.72M$ 18.72M $ 18.72M אספקת מחזור 16.36M 16.36M 16.36M אספקה כוללת 16,373,339.11685427 16,373,339.11685427 16,373,339.11685427

שווי השוק הנוכחי של Wrapped Mantle הוא $ 18.70M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WMNT הוא 16.36M, עם היצע כולל של 16373339.11685427. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.72M.