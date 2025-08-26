Wrapped BNB (WBNB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 849.78 $ 849.78 $ 849.78 24 שעות נמוך $ 879.58 $ 879.58 $ 879.58 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 849.78$ 849.78 $ 849.78 גבוה 24 שעות $ 879.58$ 879.58 $ 879.58 שיא כל הזמנים $ 899.71$ 899.71 $ 899.71 המחיר הנמוך ביותר $ 23.6$ 23.6 $ 23.6 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.28% שינוי מחיר (1D) -2.14% שינוי מחיר (7D) +0.61% שינוי מחיר (7D) +0.61%

Wrapped BNB (WBNB) המחיר בזמן אמת של הוא $849.78. במהלך 24 השעות האחרונות, WBNB נסחר בטווח שבין שפל של $ 849.78 לבין שיא של $ 879.58, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WBNBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 899.71, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 23.6.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WBNB השתנה ב -1.28% במהלך השעה האחרונה, -2.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wrapped BNB (WBNB) מידע שוק

שווי שוק $ 1.15B$ 1.15B $ 1.15B נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.15B$ 1.15B $ 1.15B אספקת מחזור 1.36M 1.36M 1.36M אספקה כוללת 1,359,150.620834754 1,359,150.620834754 1,359,150.620834754

שווי השוק הנוכחי של Wrapped BNB הוא $ 1.15B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WBNB הוא 1.36M, עם היצע כולל של 1359150.620834754. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.15B.