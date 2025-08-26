עוד על WBNB

Wrapped BNB סֵמֶל

Wrapped BNB מחיר (WBNB)

1 WBNB ל USDמחיר חי:

$849.78
$849.78$849.78
-2.10%1D
Wrapped BNB (WBNB) טבלת מחירים חיה
Wrapped BNB (WBNB) מידע על מחיר (USD)

Wrapped BNB (WBNB) המחיר בזמן אמת של הוא $849.78. במהלך 24 השעות האחרונות, WBNB נסחר בטווח שבין שפל של $ 849.78 לבין שיא של $ 879.58, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WBNBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 899.71, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 23.6.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WBNB השתנה ב -1.28% במהלך השעה האחרונה, -2.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wrapped BNB (WBNB) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Wrapped BNB הוא $ 1.15B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WBNB הוא 1.36M, עם היצע כולל של 1359150.620834754. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.15B.

Wrapped BNB (WBNB) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Wrapped BNBל USDהיה $ -18.6312364252197.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWrapped BNB ל USDהיה . $ +73.4301696240.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWrapped BNB ל USDהיה $ +268.4588435460.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Wrapped BNBל USDהיה $ +160.0808732085038.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -18.6312364252197-2.14%
30 ימים$ +73.4301696240+8.64%
60 ימים$ +268.4588435460+31.59%
90 ימים$ +160.0808732085038+23.21%

מה זהWrapped BNB (WBNB)

Wrapped BNB a wrapped version of the BNB native tokens on the BEP-20 standard on the Binance Smart Chain and other EVM-compatible chains. Not to be confused with BNB Native Token on the BSC Chain.

Wrapped BNB (WBNB) משאב

האתר הרשמי

Wrapped BNBתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Wrapped BNB (WBNB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Wrapped BNB (WBNB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Wrapped BNB.

בדוק את Wrapped BNB תחזית המחיר עכשיו‏!

WBNB למטבעות מקומיים

Wrapped BNB (WBNB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Wrapped BNB (WBNB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WBNB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Wrapped BNB (WBNB)

כמה שווה Wrapped BNB (WBNB) היום?
החי WBNBהמחיר ב USD הוא 849.78 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WBNB ל USD?
המחיר הנוכחי של WBNB ל USD הוא $ 849.78. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Wrapped BNB?
שווי השוק של WBNB הוא $ 1.15B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WBNB?
ההיצע במחזור של WBNB הוא 1.36M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WBNB?
‏‏WBNB השיג מחיר שיא (ATH) של 899.71 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WBNB?
WBNB ‏‏רשם מחירATL של 23.6 USD.
מהו נפח המסחר של WBNB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WBNB הוא -- USD.
האם WBNB יעלה השנה?
WBNB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WBNB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Wrapped BNB (WBNB) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

