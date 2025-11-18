Wrapped Aave Base WETH מחיר היום

מחיר Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) בזמן אמת היום הוא $ 3,165.7, עם שינוי של 4.21% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WABASWETH ל USD הוא $ 3,165.7 לכל WABASWETH.

Wrapped Aave Base WETH כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 560,346, עם היצע במחזור של 176.92 WABASWETH. ב‑24 השעות האחרונות, WABASWETH סחר בין $ 3,066.74 (נמוך) ל $ 3,331.98 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 7,104.16, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 3,066.74.

ביצועים לטווח קצר, WABASWETH נע ב +1.02% בשעה האחרונה ו -13.31% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) מידע שוק

שווי שוק $ 560.35K$ 560.35K $ 560.35K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 560.33K$ 560.33K $ 560.33K אספקת מחזור 176.92 176.92 176.92 אספקה כוללת 176.9121316352964 176.9121316352964 176.9121316352964

שווי השוק הנוכחי של Wrapped Aave Base WETH הוא $ 560.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WABASWETH הוא 176.92, עם היצע כולל של 176.9121316352964. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 560.33K.