מחיר Wrapped Aave Base WETH בזמן אמת היום הוא 3,165.7 USD.WABASWETH שווי השוק הוא 560,346 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר WABASWETH ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד!

עוד על WABASWETH

WABASWETH מידע על מחיר

מה זה WABASWETH

WABASWETH טוקניומיקה

WABASWETH תחזית מחיר

Wrapped Aave Base WETH מחיר (WABASWETH)

1 WABASWETH ל USDמחיר חי:

$3,165.7
$3,165.7$3,165.7
-4.20%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-18 16:52:19 (UTC+8)

Wrapped Aave Base WETH מחיר היום

מחיר Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) בזמן אמת היום הוא $ 3,165.7, עם שינוי של 4.21% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WABASWETH ל USD הוא $ 3,165.7 לכל WABASWETH.

Wrapped Aave Base WETH כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 560,346, עם היצע במחזור של 176.92 WABASWETH. ב‑24 השעות האחרונות, WABASWETH סחר בין $ 3,066.74 (נמוך) ל $ 3,331.98 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 7,104.16, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 3,066.74.

ביצועים לטווח קצר, WABASWETH נע ב +1.02% בשעה האחרונה ו -13.31% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) מידע שוק

$ 560.35K
$ 560.35K$ 560.35K

--
----

$ 560.33K
$ 560.33K$ 560.33K

176.92
176.92 176.92

176.9121316352964
176.9121316352964 176.9121316352964

שווי השוק הנוכחי של Wrapped Aave Base WETH הוא $ 560.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WABASWETH הוא 176.92, עם היצע כולל של 176.9121316352964. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 560.33K.

Wrapped Aave Base WETH היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 3,066.74
$ 3,066.74$ 3,066.74
24 שעות נמוך
$ 3,331.98
$ 3,331.98$ 3,331.98
גבוה 24 שעות

$ 3,066.74
$ 3,066.74$ 3,066.74

$ 3,331.98
$ 3,331.98$ 3,331.98

$ 7,104.16
$ 7,104.16$ 7,104.16

$ 3,066.74
$ 3,066.74$ 3,066.74

+1.02%

-4.20%

-13.31%

-13.31%

Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Wrapped Aave Base WETHל USDהיה $ -139.067836152178.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWrapped Aave Base WETH ל USDהיה . $ -674.9145772000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWrapped Aave Base WETH ל USDהיה $ -1,027.3829820600.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Wrapped Aave Base WETHל USDהיה $ -1,204.185313077883.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -139.067836152178-4.20%
30 ימים$ -674.9145772000-21.31%
60 ימים$ -1,027.3829820600-32.45%
90 ימים$ -1,204.185313077883-27.55%

תחזית מחיר עבור Wrapped Aave Base WETH

Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של WABASWETH הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Wrapped Aave Base WETH עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

רוצה לדעת לאיזה מחיר Wrapped Aave Base WETH יגיע ב‑2025–2026? בקר בדף תחזית המחיר שלנו עבור WABASWETH תחזיות מחירי לשנים 2025–2026 על ידי לחיצה על Wrapped Aave Base WETH תחזית מחיר.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Wrapped Aave Base WETH

כמה שווה 1 Wrapped Aave Base WETH ב-2030?
אם Wrapped Aave Base WETH תצמח בקצב שנתי של 5%, הערך המוערך שלה יכול להגיע לכ $-- עד 2026, $-- עד 2030, $-- עד 2035, ו $-- עד 2040. נתונים אלו ממחישים תרחיש של צמיחה מצטברת יציבה, אם כי המחיר בפועל בעתיד יהיה תלוי באימוץ השוק, בהתפתחויות רגולטוריות ובתנאים מקרו-כלכליים. אתה יכול לצפות בטבלת התחזית המלאה למטה לקבלת פירוט שנתי של Wrapped Aave Base WETH מחירי הפוטנציאליים ותשואת ה-ROI הצפויה.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-18 16:52:19 (UTC+8)

Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
11-17 11:15:44עדכוני תעשייה
שוק הדובים של המטבעות הקריפטוגרפיים מתעצם, ביטקוין מוחק את הרווחים מתחילת השנה, אתריום בקושי מחזיק ב-3,000$
11-17 03:26:00עדכוני תעשייה
קרנות הסל הנסחרות בבורסה (ETFs) של אתריום בארה"ב רושמות תזרים יוצא נטו של 728.3 מיליון דולר השבוע
11-16 23:43:30עדכוני תעשייה
התשואה של ביטקוין בנובמבר השנה מדווחת באופן זמני כ-12.39%-, בהשוואה לתשואה הממוצעת ההיסטורית של 42.49%
11-16 18:32:59עדכוני תעשייה
ETF ספוט של SOL רושם כניסות נטו במשך 14 ימי מסחר רצופים, עם סך כניסות המגיע ל-382 מיליון דולר
11-16 05:28:58עדכוני תעשייה
סך שווי השוק של סטייבלקוינס ירד ב-0.41% במהלך 7 הימים האחרונים, וצנח ל-304.2 מיליארד דולר
11-15 14:42:25עדכוני תעשייה
אסימוני מגזר הפרטיות מציגים עליות נרחבות, DASH עלה ב-41.6%, ZEC מתאושש ל-743$

גלה עוד על Wrapped Aave Base WETH

