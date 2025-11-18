Wrapped Aave Base USDC מחיר היום

מחיר Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) בזמן אמת היום הוא $ 1.099, עם שינוי של 0.61% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WABASUSDC ל USD הוא $ 1.099 לכל WABASUSDC.

Wrapped Aave Base USDC כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,442,957, עם היצע במחזור של 3.99M WABASUSDC. ב‑24 השעות האחרונות, WABASUSDC סחר בין $ 1.083 (נמוך) ל $ 1.13 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.18, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.011.

ביצועים לטווח קצר, WABASUSDC נע ב -1.29% בשעה האחרונה ו -1.33% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) מידע שוק

שווי שוק $ 4.44M$ 4.44M $ 4.44M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.44M$ 4.44M $ 4.44M אספקת מחזור 3.99M 3.99M 3.99M אספקה כוללת 3,986,949.511066 3,986,949.511066 3,986,949.511066

שווי השוק הנוכחי של Wrapped Aave Base USDC הוא $ 4.44M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WABASUSDC הוא 3.99M, עם היצע כולל של 3986949.511066. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.44M.