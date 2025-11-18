Wrapped 0G מחיר היום

מחיר Wrapped 0G (W0G) בזמן אמת היום הוא $ 1.2, עם שינוי של 2.42% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ W0G ל USD הוא $ 1.2 לכל W0G.

Wrapped 0G כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 14,512,930, עם היצע במחזור של 12.14M W0G. ב‑24 השעות האחרונות, W0G סחר בין $ 1.14 (נמוך) ל $ 1.23 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 3.31, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.94681.

ביצועים לטווח קצר, W0G נע ב +1.07% בשעה האחרונה ו -16.45% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Wrapped 0G (W0G) מידע שוק

שווי שוק $ 14.51M$ 14.51M $ 14.51M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.51M$ 14.51M $ 14.51M אספקת מחזור 12.14M 12.14M 12.14M אספקה כוללת 12,139,349.0 12,139,349.0 12,139,349.0

