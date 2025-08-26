עוד על WSB

WallStreetBets DApp מחיר (WSB)

1 WSB ל USD מחיר חי:

$0.0002436
-2.30% 1D
-2.30%1D
WallStreetBets DApp (WSB) טבלת מחירים חיה
WallStreetBets DApp (WSB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

$ 0.224723
שיא היסטורי

+0.70%

-2.39%

+0.60%

+0.60%

WallStreetBets DApp (WSB) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WSB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WSBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.224723, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WSB השתנה ב +0.70% במהלך השעה האחרונה, -2.39% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.60% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

WallStreetBets DApp (WSB) מידע שוק

$ 243.60K
שווי שוק

$ 243.60K
FDV

1.00B
היצע במחזור

1,000,000,000.0
היצע כולל

שווי השוק הנוכחי של WallStreetBets DApp הוא $ 243.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WSB הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 243.60K.

WallStreetBets DApp (WSB) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של WallStreetBets DAppל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWallStreetBets DApp ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWallStreetBets DApp ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של WallStreetBets DAppל USDהיה $ 0.

תקופה | שינוי (USD) | שינוי (%)
היום | $ 0 | -2.39%
30 ימים | $ 0 | +5.63%
60 ימים | $ 0 | +26.38%
90 ימים | $ 0 | --

מה זה WallStreetBets DApp (WSB)

The WSB movement for financial democracy started on Reddit and became a global phenomenon. This is why (we, the apes) created a Decentralized Application to give our community a tool to voice their opinions as retail investors.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

WallStreetBets DApp (WSB) משאב

האתר הרשמי

WallStreetBets DApp תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה WallStreetBets DApp (WSB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות WallStreetBets DApp (WSB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור WallStreetBets DApp.

בדוק את WallStreetBets DApp תחזית המחיר עכשיו‏!

WSB למטבעות מקומיים

WallStreetBets DApp (WSB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של WallStreetBets DApp (WSB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WSB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על WallStreetBets DApp (WSB)

כמה שווה WallStreetBets DApp (WSB) היום?
החי WSBהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WSB ל USD?
המחיר הנוכחי של WSB ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של WallStreetBets DApp?
שווי השוק של WSB הוא $ 243.60K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WSB?
ההיצע במחזור של WSB הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WSB?
‏‏WSB השיג מחיר שיא (ATH) של 0.224723 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WSB?
WSB ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של WSB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WSB הוא -- USD.
האם WSB יעלה השנה?
WSB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WSB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.