Vibe Cat (VIBE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.03076981$ 0.03076981 $ 0.03076981 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.14% שינוי מחיר (1D) -6.30% שינוי מחיר (7D) -7.37% שינוי מחיר (7D) -7.37%

Vibe Cat (VIBE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, VIBE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VIBEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03076981, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VIBE השתנה ב +0.14% במהלך השעה האחרונה, -6.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Vibe Cat (VIBE) מידע שוק

שווי שוק $ 885.29K$ 885.29K $ 885.29K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 885.29K$ 885.29K $ 885.29K אספקת מחזור 982.38M 982.38M 982.38M אספקה כוללת 982,376,081.82548 982,376,081.82548 982,376,081.82548

שווי השוק הנוכחי של Vibe Cat הוא $ 885.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VIBE הוא 982.38M, עם היצע כולל של 982376081.82548. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 885.29K.