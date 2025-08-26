Veno ETH (VETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 4,339.94 $ 4,339.94 $ 4,339.94 24 שעות נמוך $ 4,799.47 $ 4,799.47 $ 4,799.47 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 4,339.94$ 4,339.94 $ 4,339.94 גבוה 24 שעות $ 4,799.47$ 4,799.47 $ 4,799.47 שיא כל הזמנים $ 4,961.26$ 4,961.26 $ 4,961.26 המחיר הנמוך ביותר $ 1,400.82$ 1,400.82 $ 1,400.82 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.09% שינוי מחיר (1D) -8.50% שינוי מחיר (7D) +0.62% שינוי מחיר (7D) +0.62%

Veno ETH (VETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,372.18. במהלך 24 השעות האחרונות, VETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,339.94 לבין שיא של $ 4,799.47, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4,961.26, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,400.82.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VETH השתנה ב +0.09% במהלך השעה האחרונה, -8.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Veno ETH (VETH) מידע שוק

שווי שוק $ 1.83M$ 1.83M $ 1.83M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.83M$ 1.83M $ 1.83M אספקת מחזור 417.29 417.29 417.29 אספקה כוללת 417.2914896647189 417.2914896647189 417.2914896647189

שווי השוק הנוכחי של Veno ETH הוא $ 1.83M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VETH הוא 417.29, עם היצע כולל של 417.2914896647189. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.83M.