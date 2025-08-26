Vapor (VAPOR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 0.160208
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) +0.00%
שינוי מחיר (1D) -12.14%
שינוי מחיר (7D) +0.91%

Vapor (VAPOR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, VAPOR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VAPORהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.160208, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VAPOR השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, -12.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Vapor (VAPOR) מידע שוק

שווי שוק $ 257.17K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 257.17K
אספקת מחזור 1.00B
אספקה כוללת 1,001,932,831.0

שווי השוק הנוכחי של Vapor הוא $ 257.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VAPOR הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1001932831.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 257.17K.