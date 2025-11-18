ValleyDAO מחיר היום

מחיר ValleyDAO (GROW) בזמן אמת היום הוא $ 0.271976, עם שינוי של 3.50% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GROW ל USD הוא $ 0.271976 לכל GROW.

ValleyDAO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,010,070, עם היצע במחזור של 11.07M GROW. ב‑24 השעות האחרונות, GROW סחר בין $ 0.262549 (נמוך) ל $ 0.282979 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.42, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.152417.

ביצועים לטווח קצר, GROW נע ב +0.97% בשעה האחרונה ו -17.46% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ValleyDAO (GROW) מידע שוק

שווי שוק $ 3.01M$ 3.01M $ 3.01M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.17M$ 8.17M $ 8.17M אספקת מחזור 11.07M 11.07M 11.07M אספקה כוללת 30,050,000.0 30,050,000.0 30,050,000.0

