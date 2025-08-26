Unistake (UNISTAKE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: נמוך 24 שעות $ 0.00621804 גבוה 24 שעות $ 0.00682258 שיא כל הזמנים $ 0.343043 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0017702 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.31% שינוי מחיר (1D) -7.21% שינוי מחיר (7D) +1.12%

Unistake (UNISTAKE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00627596. במהלך 24 השעות האחרונות, UNISTAKE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00621804 לבין שיא של $ 0.00682258, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UNISTAKEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.343043, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0017702.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UNISTAKE השתנה ב +0.31% במהלך השעה האחרונה, -7.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Unistake (UNISTAKE) מידע שוק

שווי שוק $ 998.46K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.76M אספקת מחזור 159.28M אספקה כוללת 279,999,999.0

שווי השוק הנוכחי של Unistake הוא $ 998.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UNISTAKE הוא 159.28M, עם היצע כולל של 279999999.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.76M.