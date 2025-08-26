Typus (TYPUS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01667608 $ 0.01667608 $ 0.01667608 24 שעות נמוך $ 0.02119256 $ 0.02119256 $ 0.02119256 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01667608$ 0.01667608 $ 0.01667608 גבוה 24 שעות $ 0.02119256$ 0.02119256 $ 0.02119256 שיא כל הזמנים $ 0.100289$ 0.100289 $ 0.100289 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00681706$ 0.00681706 $ 0.00681706 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.04% שינוי מחיר (1D) -20.00% שינוי מחיר (7D) +3.15% שינוי מחיר (7D) +3.15%

Typus (TYPUS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01676756. במהלך 24 השעות האחרונות, TYPUS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01667608 לבין שיא של $ 0.02119256, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TYPUSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.100289, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00681706.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TYPUS השתנה ב +0.04% במהלך השעה האחרונה, -20.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Typus (TYPUS) מידע שוק

שווי שוק $ 3.35M$ 3.35M $ 3.35M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.77M$ 16.77M $ 16.77M אספקת מחזור 200.00M 200.00M 200.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Typus הוא $ 3.35M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TYPUS הוא 200.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.77M.