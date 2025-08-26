Ton Ship (SHIP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.00% שינוי מחיר (1D) -5.89% שינוי מחיר (7D) -2.04%

Ton Ship (SHIP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SHIP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHIPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHIP השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, -5.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ton Ship (SHIP) מידע שוק

שווי שוק $ 63.44K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 69.18K אספקת מחזור 90.55B אספקה כוללת 98,737,802,633.31038

שווי השוק הנוכחי של Ton Ship הוא $ 63.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHIP הוא 90.55B, עם היצע כולל של 98737802633.31038. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 69.18K.