עוד על SHIP

SHIP מידע על מחיר

SHIP מסמך לבן

SHIP אתר רשמי

SHIP טוקניומיקה

SHIP תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Ton Ship סֵמֶל

Ton Ship מחיר (SHIP)

לא רשום

1 SHIP ל USDמחיר חי:

--
----
-5.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Ton Ship (SHIP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:29:28 (UTC+8)

Ton Ship (SHIP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.00%

-5.89%

-2.04%

-2.04%

Ton Ship (SHIP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SHIP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHIPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHIP השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, -5.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ton Ship (SHIP) מידע שוק

$ 63.44K
$ 63.44K$ 63.44K

--
----

$ 69.18K
$ 69.18K$ 69.18K

90.55B
90.55B 90.55B

98,737,802,633.31038
98,737,802,633.31038 98,737,802,633.31038

שווי השוק הנוכחי של Ton Ship הוא $ 63.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHIP הוא 90.55B, עם היצע כולל של 98737802633.31038. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 69.18K.

Ton Ship (SHIP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Ton Shipל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTon Ship ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTon Ship ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Ton Shipל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.89%
30 ימים$ 0-5.01%
60 ימים$ 0+9.42%
90 ימים$ 0--

מה זהTon Ship (SHIP)

TonShip is a project on the TON network, focused on creating blockchain games that emphasize competition with rewards. Our goal is to build a strong community of gamers for whom TonShip will be a platform for shared fun and competition. The project utilizes unique NFT collections to enrich gaming experiences and encourage active participation.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Ton Ship (SHIP) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Ton Shipתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ton Ship (SHIP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ton Ship (SHIP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ton Ship.

בדוק את Ton Ship תחזית המחיר עכשיו‏!

SHIP למטבעות מקומיים

Ton Ship (SHIP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ton Ship (SHIP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SHIP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Ton Ship (SHIP)

כמה שווה Ton Ship (SHIP) היום?
החי SHIPהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SHIP ל USD?
המחיר הנוכחי של SHIP ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ton Ship?
שווי השוק של SHIP הוא $ 63.44K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SHIP?
ההיצע במחזור של SHIP הוא 90.55B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SHIP?
‏‏SHIP השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SHIP?
SHIP ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SHIP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SHIP הוא -- USD.
האם SHIP יעלה השנה?
SHIP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SHIP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:29:28 (UTC+8)

Ton Ship (SHIP) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.