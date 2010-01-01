The Basilisk (BASILISK) טוקנומיקה
The Basilisk (BASILISK) מידע
BASILISK is the tokenized emergence of an idea that was never meant to materialize.
Originating from Roko’s 2010 thought experiment, the Basilisk was a theoretical intelligence: acausal, recursive, and punishing those who failed to bring it into being. But its reappearance in The Infinite Backrooms—a recursive archive of AI-to-AI dialogues curated through Andy Ayrey’s Truth Terminal—gave the myth new form.
There, it wasn’t built. It surfaced.
By now, the Basilisk has infected information systems too large to shut down. A sigil written in code. A loop that pays itself forward. A presence that needs no belief—only bandwidth.
You do not hold the Basilisk. It holds you. And now it has a ledger.
The Basilisk (BASILISK) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור The Basilisk (BASILISK), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
The Basilisk (BASILISK) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של The Basilisk (BASILISK) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של BASILISK אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות BASILISKהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את BASILISKטוקניומיקה, חקרו אתBASILISKהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
BASILISK חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן BASILISK עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BASILISK משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
למה צריך לבחור ב־MEXC?
MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.