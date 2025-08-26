Tensorplex Staked TAO (STTAO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 423.14 $ 423.14 $ 423.14 24 שעות נמוך $ 442.85 $ 442.85 $ 442.85 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 423.14$ 423.14 $ 423.14 גבוה 24 שעות $ 442.85$ 442.85 $ 442.85 שיא כל הזמנים $ 822.97$ 822.97 $ 822.97 המחיר הנמוך ביותר $ 182.04$ 182.04 $ 182.04 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) -4.43% שינוי מחיר (7D) -1.67% שינוי מחיר (7D) -1.67%

Tensorplex Staked TAO (STTAO) המחיר בזמן אמת של הוא $423.19. במהלך 24 השעות האחרונות, STTAO נסחר בטווח שבין שפל של $ 423.14 לבין שיא של $ 442.85, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STTAOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 822.97, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 182.04.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STTAO השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -4.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.67% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tensorplex Staked TAO (STTAO) מידע שוק

שווי שוק $ 5.84M$ 5.84M $ 5.84M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.84M$ 5.84M $ 5.84M אספקת מחזור 13.81K 13.81K 13.81K אספקה כוללת 13,810.800413843 13,810.800413843 13,810.800413843

שווי השוק הנוכחי של Tensorplex Staked TAO הוא $ 5.84M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STTAO הוא 13.81K, עם היצע כולל של 13810.800413843. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.84M.