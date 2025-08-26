עוד על STTAO

Tensorplex Staked TAO מחיר (STTAO)

1 STTAO ל USDמחיר חי:

$423.22
$423.22$423.22
-4.40%1D
Tensorplex Staked TAO (STTAO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:53:58 (UTC+8)

Tensorplex Staked TAO (STTAO) מידע על מחיר (USD)

Tensorplex Staked TAO (STTAO) המחיר בזמן אמת של הוא $423.19. במהלך 24 השעות האחרונות, STTAO נסחר בטווח שבין שפל של $ 423.14 לבין שיא של $ 442.85, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STTAOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 822.97, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 182.04.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STTAO השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -4.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.67% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tensorplex Staked TAO (STTAO) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Tensorplex Staked TAO הוא $ 5.84M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STTAO הוא 13.81K, עם היצע כולל של 13810.800413843. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.84M.

Tensorplex Staked TAO (STTAO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Tensorplex Staked TAOל USDהיה $ -19.6614908328802.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTensorplex Staked TAO ל USDהיה . $ -78.9030983960.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTensorplex Staked TAO ל USDהיה $ -77.5712348280.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Tensorplex Staked TAOל USDהיה $ -109.6010969468331.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -19.6614908328802-4.43%
30 ימים$ -78.9030983960-18.64%
60 ימים$ -77.5712348280-18.33%
90 ימים$ -109.6010969468331-20.57%

מה זהTensorplex Staked TAO (STTAO)

Tensorplex Staked TAO (stTAO) is a reward bearing Bittensor (TAO) LST by Tensorplex Labs. stTAO is a ERC20 token that allow investors to get exposure to the TAO ecosystem and enjoy staking rewards.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Tensorplex Staked TAOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Tensorplex Staked TAO (STTAO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Tensorplex Staked TAO (STTAO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Tensorplex Staked TAO.

בדוק את Tensorplex Staked TAO תחזית המחיר עכשיו‏!

STTAO למטבעות מקומיים

Tensorplex Staked TAO (STTAO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Tensorplex Staked TAO (STTAO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על STTAO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Tensorplex Staked TAO (STTAO)

כמה שווה Tensorplex Staked TAO (STTAO) היום?
החי STTAOהמחיר ב USD הוא 423.19 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי STTAO ל USD?
המחיר הנוכחי של STTAO ל USD הוא $ 423.19. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Tensorplex Staked TAO?
שווי השוק של STTAO הוא $ 5.84M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של STTAO?
ההיצע במחזור של STTAO הוא 13.81K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של STTAO?
‏‏STTAO השיג מחיר שיא (ATH) של 822.97 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של STTAO?
STTAO ‏‏רשם מחירATL של 182.04 USD.
מהו נפח המסחר של STTAO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור STTAO הוא -- USD.
האם STTAO יעלה השנה?
STTAO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את STTAO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:53:58 (UTC+8)

