syrupUSDT מחיר היום

מחיר syrupUSDT (SYRUPUSDT) בזמן אמת היום הוא $ 1.1, עם שינוי של 0.09% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SYRUPUSDT ל USD הוא $ 1.1 לכל SYRUPUSDT.

syrupUSDT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,066,142,005, עם היצע במחזור של 968.49M SYRUPUSDT. ב‑24 השעות האחרונות, SYRUPUSDT סחר בין $ 1.1 (נמוך) ל $ 1.1 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.11, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.093.

ביצועים לטווח קצר, SYRUPUSDT נע ב -0.06% בשעה האחרונה ו -0.08% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

syrupUSDT (SYRUPUSDT) מידע שוק

שווי שוק $ 1.07B$ 1.07B $ 1.07B נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.07B$ 1.07B $ 1.07B אספקת מחזור 968.49M 968.49M 968.49M אספקה כוללת 968,842,625.291029 968,842,625.291029 968,842,625.291029

שווי השוק הנוכחי של syrupUSDT הוא $ 1.07B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SYRUPUSDT הוא 968.49M, עם היצע כולל של 968842625.291029. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.07B.