SuperWalk GRND (GRND) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.059361 $ 0.059361 $ 0.059361 24 שעות נמוך $ 0.060857 $ 0.060857 $ 0.060857 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.059361$ 0.059361 $ 0.059361 גבוה 24 שעות $ 0.060857$ 0.060857 $ 0.060857 שיא כל הזמנים $ 0.384843$ 0.384843 $ 0.384843 המחיר הנמוך ביותר $ 0.03780593$ 0.03780593 $ 0.03780593 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.35% שינוי מחיר (1D) -1.59% שינוי מחיר (7D) +0.18% שינוי מחיר (7D) +0.18%

SuperWalk GRND (GRND) המחיר בזמן אמת של הוא $0.059579. במהלך 24 השעות האחרונות, GRND נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.059361 לבין שיא של $ 0.060857, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GRNDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.384843, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03780593.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GRND השתנה ב -1.35% במהלך השעה האחרונה, -1.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SuperWalk GRND (GRND) מידע שוק

שווי שוק $ 42.22M$ 42.22M $ 42.22M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 58.91M$ 58.91M $ 58.91M אספקת מחזור 707.66M 707.66M 707.66M אספקה כוללת 987,522,926.0 987,522,926.0 987,522,926.0

שווי השוק הנוכחי של SuperWalk GRND הוא $ 42.22M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GRND הוא 707.66M, עם היצע כולל של 987522926.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 58.91M.