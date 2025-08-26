SuperWalk GRND מחיר (GRND)
-1.35%
-1.59%
+0.18%
+0.18%
SuperWalk GRND (GRND) המחיר בזמן אמת של הוא $0.059579. במהלך 24 השעות האחרונות, GRND נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.059361 לבין שיא של $ 0.060857, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GRNDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.384843, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03780593.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, GRND השתנה ב -1.35% במהלך השעה האחרונה, -1.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של SuperWalk GRND הוא $ 42.22M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GRND הוא 707.66M, עם היצע כולל של 987522926.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 58.91M.
במהלך היום, השינוי במחיר של SuperWalk GRNDל USDהיה $ -0.00096705172065248.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSuperWalk GRND ל USDהיה . $ +0.0006636326.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSuperWalk GRND ל USDהיה $ +0.0007658344.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של SuperWalk GRNDל USDהיה $ -0.00427006999030636.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.00096705172065248
|-1.59%
|30 ימים
|$ +0.0006636326
|+1.11%
|60 ימים
|$ +0.0007658344
|+1.29%
|90 ימים
|$ -0.00427006999030636
|-6.68%
SuperWalk team has a vision that we make building active and healthy habits easier around the world. By operating community-based running app ‘Proground’ for 9 months, SuperWalk team carried out R&D on walking pattern recognition, GPS tracking and Vehicle Detection. In SuperWalk ecosystem, walkers and runners buy NFT shoes to start Pro Mode, earn $GRND by moving at the targeted speed and upgrade them to get more rewards. In addition, non-crypto users can access SuperWalk ecosystem by just downloading and earning a small amount of $WALK in Basic Mode. SuperWalk has a vision that holders use their NFT shoes on ZEPETO metaverse with 300 million users and get real sneakers from Kream, which is the fastest growing sneakers resell platform in East Asia. By integrating in-app exercise data, metaverse communities and tangible shoes rewards, SuperWalk will create a unique fitness ecosystem around the world.
